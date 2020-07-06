Зеленський за розвиток трансплантації органів у рамках медреформи

Президент Володимир Зеленський виступає за розвиток трансплантації органів в рамках медичної реформи.

Про це сказано в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Треба дуже потужно взятися за розвиток трансплантації в нашій країні. По-перше, в Україні такі операції в п'ять-шість разів дешевші, ніж за кордоном, а значить більш доступні для українців. Це підвищує шанс зберегти життя. По-друге, така якісна послуга за нижчою ціною може залучити іноземців", — сказав Зеленський на нараді.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що розвиток трансплантації може стати частиною медреформи.

"Умов для розвитку цієї галузі медицини в Україні не було забезпечено, тому багато громадян змушені проводити операції за кордоном... Однак зараз МОЗ створив відокремлений підрозділ саме для розвитку трансплантації в Україні. Міністр охорони здоров'я додав, що МОЗ уже розширює перелік лікарень, які можуть надавати послуги з трансплантації органів. Максим Степанов вважає, що розвиток трансплантації може стати частиною медичної реформи", — сказано в повідомленні.

Наразі понад 5 тис. українців очікують трансплантації органів.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2018 парламент дозволив трансплантацію органів при умові згоди донора.

У грудні 2019 Кабінет Міністрів продовжив пілотний проект з трансплантації на 2020 рік, а Верховна Рада перенесла запуск нової системи трансплантації на 1 січня 2021 року.