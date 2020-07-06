Денисова хоче зробити собі новий сайт за гроші фонду боротьби з коронавірусів

Омбудсмен Людмила Денісова звернулась до Кабінету Міністрів із проханням щодо виділення 14,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19. 10 млн грн із яких планується витратити на ремонт адміністративного приміщення, 3,5 млн грн – на створення веб-сайту, а також 1 млн грн – на відрядження в рамках національного превентивного механізму.

Про це йдеться у листі Уповноваженої до КМУ, інформує портал statewatch.org.ua.

Прохання щодо виділення 10 млн грн на ремонт будівлі Секретаріату Уповноваженого з прав людини обгрунтовується скороченням передбачених на 2020 рік видатків на здійснення капітального ремонту. Зі слів Людмили Денісової, безповоротне вилучення зазначених видатків та перенесення строків проведення ремонту призведе до наступних наслідків:

Втрата результатів від проведених капітальних робіт фасаду у 2019 році на суму 22 млн грн.

Навантаження в майбутньому на державний бюджет у 2021 році у зв’язку із необхідністю компенсувати кошти передані в Фонд боротьби з COVID-19 протягом цього року.

Збільшення договірної ціни в майбутньому.

Людмила Денісова також пропонує виділити 3,5 млн грн на створення офіційного веб-сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини. Це прохання вона аргументує тим, що діючий сайт було розроблено на платформі, що сьогодні є “морально застарілою” та не підлягає оновленню, а тому має певні технічні обмеження. Уповноважена апелює до того, що сайт має слабку систему захисту, через що постійно зазнає кібератак та блокується.

Запитувані кошти на створення сайту Уповноважена пропонує розподілити наступним чином:

Створення технічного завдання – 525 тис грн.

Розробка прототипу веб-порталу – 700 тис грн.

Розробка, тестування та введення в експлуатацію – 2,275 млн грн.

Крім того, Уповноважена просить здійснити видатки у розмірі 1 млн грн на реалізацію функції національного превентивного механізму з огляду на те, що Секретаріат Уповноваженого з прав людини є єдиним в Україні органом, що реалізує зазначену функцію, завдяки якій Україна виконує міжнародні зобов’язання. Реалізація функції НПМ передбачає систематичне відвідування місць несвободи, зокрема в період карантину, однак найближчим часом може бути призупинена через відсутність коштів у зв’язку зі скороченням видатків на відрядження.

Аргументуючи зазначені прохання, Уповноважена апелює до того, що можливість передбачити видатки у розмірі 14,5 млн грн за рахунок інших джерел, зокрема за іншими бюджетними програмами Секретаріату, відсутня, оскільки вони забезпечують фінансування інших необхідних поточних витрат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.