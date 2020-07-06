Эксперты назвали топ-3 полезных продукта для здоровых и крепких зубов

Здоровые зубы - залог красивой улыбки и хорошего настроения. Для того, чтобы ротовая полость остовалась в хорошем состоянии, есть определенный перечень продуктов, которые необходимо включить в свой рацион. Об этом подробно рассказывает эксперты в области стоматологических заболеваний в спецвыпуске "Полезной программы" на телеканале "Интер".

Чтобы зубы были здоровыми и ухоженными, нужно не только чистить их качественной зубной пастой два раза в день, но и необходимо включить в свой ежедневный рацион продукты питания, которые препятствуют появлению налета на зубах, укрепляют эмаль и защищают от опасных заболеваний.

Как отмечает нутрициолог Алексия Май, лучшие продукты для десен и зубов – это овощи, преимущественно жесткие и свежие.

"Среди них лидирует сырая морковь, богатая бета-каротином, витаминами B, D, E, а также кальцием и фтором, укрепляющими зубную эмаль и улучшающими кровообращение десен", – отмечает эксперт.

По словам эксперта, пережевывая морковь, очищается налет с зубов и обеспечивается отличный массаж деснам.

"Огурец, в свою очередь, уменьшает количество микробов и бактерий в ротовой полости. А благодаря ударной дозе кальция в сливках употребление этого продукта делает зубы здоровыми и крепкими. А еще сливки очищают поверхность зубов и нейтрализуют кислотно-щелочной баланс", – резюмировала нутрициолог.

Как сообщали Українські Новини, ранее эксперты назвали ТОП-3 питательных продуктов для быстрого перекуса.