Авторы законопроекта о медиа утверждают, что он не повлечет бюджетных расходов, хотя это не так

На сайте Верховной Рады появился доработанный проект закона "О медиа". Это тот же документ, который оказался в распоряжении портала "Страна" еще до его публичного обнародования и официальной регистрации в парламенте.

Интересно, что в записке к законопроекту говорится, что его принятие не повлечет за собой дополнительных материальных трат из Государственного бюджета и местных бюджетов.

Однако это очевидный фейк.

В самом проекте говорится о целом ряде новаций, которые невозможно реализовать без значительных финансовых ресурсов. В частности, проект предполагает создание электронных кабинетов для всех зарегистрированных СМИ. Это означает, что необходимо будет создать соответствующее программное обеспечение.

Во-вторых, проектом существенно увеличивается оклад сотрудников Национального совета по вопросам телерадиовещания. Если на сегодня, согласно постановлению Кабмина N 1013 от 09.12.2015 года оклад главы Нацсовета составляет 21,25 размеров минимальной заработной платы (примерно 100 тысяч гривен) то после принятия закона он составит 97,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (более 220 тысяч гривен в месяц). Оклад обычного члена Нацсовета возрастет с 16,25 размеров минимальной зарплаты (около 77 тысяч гривен) до 75 прожиточных минимумов (170 тысяч гривен).

Кроме того, остается в силе пункт вышеупомянутого постановления Кабмина о том, что премирование главы Нацсовета осуществляется ежемесячно в размере до 80% от оклада, в членов Нацсовета - до 60% от оклада.

Также дополнительные расходы потребуются на создание патронатной службы, которая будет заниматься организацией работы Нацсовета. Причем, если раньше в нее могли входить только помощник и секретарь главы Нацсовета и один советник члена Регулятора, то теперь каждый член Регулятора может дать в патронатную службу по одному своему представителю, и каждому из них полагается зарплата.

Также, члены Нацсовета говорят, что после вступления в силу закона придется создавать еще отдельный отдел по контролю за онлайн-медиа (сейчас Нацсовет этим сегментом вообще не занимается).

Таким образом, расходы только на организацию работы Нацсовета и материальное обеспечение его персонала вырастут во много раз, и это означает, что в записке к законопроекту содержится заведомо неправдивая информация.