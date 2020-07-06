В Закарпатской области из гранатомета обстреляли комплекс отдыха

Неизвестный выстрелил из гранатомета в комплекс отдыха в Закарпатской области, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной полиции, передают Українськi Новини. Сообщение об инциденте поступило в полицию Мукачево около 03:30 ночи. Прибыв по вызову правоохранители выяснили, что неизвестный, выстрелив из гранатомета, попал на территорию комплекса отдыха. В результате была повреждена металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша. Событие квалифицировано по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества путем взрыва). Принимаются меры по установлению и задержанию лица, совершившего данное уголовное правонарушение. Обстрел из гранатомета. Фото: mukachevo.net Обстрел в Мукачево. Фото: mukachevo.net Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году в Мукачево неизвестные из гранатомета обстреляли магазин. В 2019 году СБУ задержала подозреваемого в обстреле магазинов из гранатомета в Закарпатье.