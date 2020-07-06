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06 июля 2020, понедельник, 10:44 695
Происшествия 2020-07-06T11:15:01+03:00
Українські Новини
В Закарпатской области из гранатомета обстреляли комплекс отдыха

В Закарпатской области из гранатомета обстреляли комплекс отдыха

Валерия Драгомирова
Закарпатская область, Мукачево, Обстрел из гранатомета
Обстрел. Фото: mukachevo.net
Обстрел. Фото: mukachevo.net

Неизвестный выстрелил из гранатомета в комплекс отдыха в Закарпатской области, пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной полиции, передают Українськi Новини.

Сообщение об инциденте поступило в полицию Мукачево около 03:30 ночи.

Прибыв по вызову правоохранители выяснили, что неизвестный, выстрелив из гранатомета, попал на территорию комплекса отдыха.

В результате была повреждена металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша.

Событие квалифицировано по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества путем взрыва).

Принимаются меры по установлению и задержанию лица, совершившего данное уголовное правонарушение.

Обстрел из гранатомета. Фото: mukachevo.netОбстрел из гранатомета. Фото: mukachevo.net

Обстрел в Мукачево. Обстрел в Мукачево. Фото: mukachevo.net

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году в Мукачево неизвестные из гранатомета обстреляли магазин

В 2019 году СБУ задержала подозреваемого в обстреле магазинов из гранатомета в Закарпатье.

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