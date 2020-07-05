МИД отреагировал на задержание украинцев в Греции

В МИД отреагировали на задержание 17 украинцев в Греции, которых не пропустили в связи с действующими ограничениями из-за пандемии коронавируса COVID-19, в частности, запрета на въезд в ЕС для украницев.

Об этом сказал директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает РБК-Украина.

"Наших граждан не задержали. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и отвез гражданам. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", – рассказал Погорельцев.

По его словам, посольство Украины в Греции начало заниматься украинцами после того, как стало известно об инциденте. Завтра в МИД обещают предоставить развернутый комментарий по этому поводу.

"Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой, с точки зрения эпидемиологической ситуации, период планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности/порядке въезда в ту или иную иностранную страну", – резюмировал Погорельцев.

Одна из задержанных пассажирок Анна Валевская подтвердила в Facebook, что к ним пустили консула.

"Украинский консул только что лично посетил нас. Благодаря ему, у нас теперь есть мыло, одна бутылка с антисептиком, вода, туалетная бумага и матрасы", – написала она в соцсети.

Она добавила, что компания Wizzair передала для своих пяти пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал.

Также украинка сообщила, что в помещении очень грязно, бегают тараканы, кондиционер неисправен (при этом на улице +32 С), на двухъярусных кроватях — ни матрасов, ни постельного белья, ни подушек. В ванной не было мыла, туалетной бумаги. Их позже принес украинский консул. Продукты украинцы могут купить в магазине, куда их выпускают в сопровождении полицейского. Личные вещи, кроме телефонов, им не отдают.

Консул сообщил украинцам, что они могут вылететь из Афин только обратно в Киев. Ближайший рейс запланирован на 7 июля. Условия, в которых они находятся, по словам диппредставителя, - лучшее, что им могут предложить. При этом граждане Украины не могут самостоятельно покидать это помещение и не могут снять за свои деньги отель на время ожидания рейса.

Условия, в которых находятся украинцы в Греции. Анна Валевская / Facebook

Как сообщали Українські Новини, консул Украины в Греции сообщила задержанным, что они не имели права на въезд и теперь должны возвращаться в Украину теми же рейсами, какими прилетели, но это возможно не раньше вторника.

Ранее Европейский союз решил не открывать границы для украинцев с 1 июля.