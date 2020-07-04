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04 июля 2020, суббота, 22:12 1293
Общество 2020-07-04T23:15:02+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковской области после свадьбы произошла вспышка коронавируса

В Ивано-Франковской области после свадьбы произошла вспышка коронавируса

Валерия Драгомирова
Свадьба, Карантин, Ивано-Франковская область, Коронавирус, Вспышка коронавируса
Свадьба. Фото: pixabay
Свадьба. Фото: pixabay

Вспышка коронавируса, которым больны почти 48 тыс. человек в Украине, произошла после свадьбы в городе Городенка Ивано-Франковской области. Вирус обнаружили у 7 человек. 

Об этом во время брифинга сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает "РБК-Украина". 

По его словам, на свадьбе было 44 человека. Через несколько дней после праздника к врачам с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 гостей. У половины из них диагностировали коронавирус.

Предварительно установлено, что причиной вспышки стал один из гостей, который был инфицирован.

В свою очередь, глава Госпотребслужбы региона отметил, что аналогичные вспышки происходят именно во время массовых собраний.

"Наша цель - не разрешать или запрещать (массовые гуляния - ред.), а найти общественный диалог. Но чтобы при этом не росла заболеваемость, чтобы люди не попадали в больницы и не умирали. Должна быть граница. Эта граница - это запрет проведения массовых мероприятий более десяти человек", - заявил чиновник.

Он также сообщил, что больше всего нарушений карантина происходит именно в заведениях общественного питания.

Как сообщали Українські Новини, вспышку коронавируса зафиксировали на вещевом рынке "Троещина" в Киеве. 

Также в Украине начался 115-й день карантина.

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