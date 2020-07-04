В Киеве объявлен первый уровень опасности из-за грозы: нельзя купаться и парковать машины

Днем 4 июля в столице ожидается гроза (Первый уровень опасности, желтый). Об этом Информатор узнал из предупреждения Украинского гидрометцентра.

Также в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, северный ветер 5-10 м / с, температура ночью 19-21 °, днем — 28-30 °.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

лучше не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

выключить все электроприборы;

не браться руками за металлические входные двери;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы нельзя:

прятаться под очень высокими деревьями,

сидеть на полянах,

прятаться под скалами,

купаться,

передвигаться на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и прочем немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

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