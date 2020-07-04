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04 июля 2020, суббота, 17:39 1128
Общество 2020-07-04T18:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве объявлен первый уровень опасности из-за грозы: нельзя купаться и парковать машины

В Киеве объявлен первый уровень опасности из-за грозы: нельзя купаться и парковать машины

Ольга Фандорина
Киев, Погода, Гроза, Гроза в Киеве

Днем 4 июля в столице ожидается гроза (Первый уровень опасности, желтый). Об этом Информатор узнал из предупреждения Украинского гидрометцентра.

Также в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, северный ветер 5-10 м / с, температура ночью 19-21 °, днем — 28-30 °.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • лучше не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • выключить все электроприборы;
  • не браться руками за металлические входные двери;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы нельзя:

  • прятаться под очень высокими деревьями,
  • сидеть на полянах,
  • прятаться под скалами,
  • купаться,
  • передвигаться на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и прочем немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что ждать от самого теплого летнего месяца

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