В Киеве объявлен первый уровень опасности из-за грозы: нельзя купаться и парковать машины

Днем 4 июля в столице ожидается гроза (Первый уровень опасности, желтый). Об этом Информатор узнал из предупреждения Украинского гидрометцентра. Также в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, северный ветер 5-10 м \/ с, температура ночью 19-21 °, днем — 28-30 °. Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; лучше не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; выключить все электроприборы; не браться руками за металлические входные двери; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, передвигаться на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой. Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и прочем немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103. Напомним, ранее синоптики рассказали, что ждать от самого теплого летнего месяца. Адская жара до +42, ливни и смерчи: синоптик рассказала, когда придет прохлада.