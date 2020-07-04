Зеленский заявил о необходимости продолжать дальнейшее реформирование Нацполиции

Президент Владимир Зеленский, котрый ранее попросил разобраться с ГБР, которое забрало оборудование ПВО, поздравил сотрудников и ветеранов Национальной полиции с профессиональным праздником, а также заявил о неободимости дальнейшего реформирования Нацполиции и отметил "успехи в укреплении правоохранительных функций".

Об этом свидетельствует его поздравление на сайте пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Уважаемые полицейские и ветераны полиции! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Ежедневной напряженной и рискованной работой Национальная полиция утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура, деятельность которой направлена ​​на обеспечение общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод человека, укрепление законности, защиту интересов общества и государства, противодействие преступности", - сказал он.

Зеленский отметил, что государство и общество благодарны полиции за действенную помощь в соблюдении карантинных ограничений и борьбе с пандемией COVID-19.

"Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина. Кадры в свои ряды полиция выбирает из народа, служит народу и защищает народ", - добавил Президент.

Он также пожелал сотрудникам крепкого здоровья, настойчивости и решительности в нелегкой и опасной службе, семейного уюта и спокойных будней.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Владимир Зеленский принес цветы к памятнику автору первой украинской Конституции в День Конституции.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский хочет реформировать таможню.