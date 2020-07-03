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03 июля 2020, пятница, 23:50 19
Финансы 2020-07-04T01:00:01+03:00
Українські Новини
Шмыгаль рассчитывает получить €1,2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС до августа

Шмыгаль рассчитывает получить €1,2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС до августа

Кира Молчанова
Транш, Еврооблигации, Макрофинансовая помощь, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/sluganarodu
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/sluganarodu

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского союза до августа.

Об этом он сообщил в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера", передают Українські Новини.

"Мы продолжаем работу с Европой, и уже в 20-х числах июля, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум и очередной документ о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро", - сказал премьер.

10 июня Украина получила от Европейской Комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля Европейская комиссия одобрила предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Сторонами должен быть согласован и подготовлен меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС, которое должно содержать финансовые условия и условия структурной политики для выплаты соответствующих траншей.

Украина отменила размещение выпуска еврооблигаций на 1,75 млрд долларов, несмотря на то, что была намерена их выпустить.

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