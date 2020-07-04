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04 июля 2020, суббота, 08:00 96
СМИ 2020-07-04T08:15:01+03:00
Українські Новини
Журналисты рассказали о контактах проекта StopFake с праворадикалами

Журналисты рассказали о контактах проекта StopFake с праворадикалами

Кира Молчанова
Ультраправые, Неонацисты, Миротворец, Правые, Правый сектор, Сокира Перуна, StopFake
Пресс-карта. Фото: Факты
Пресс-карта. Фото: Факты

Украинский проект StopFake, который участвует в разоблачении российской пропаганды, в дружеских отношениях с ультраправыми группировками.

Так утверждают журналисты проекта "Заборона", которые расследовали удаление своей публикации об националисте Денисе Никитине из Facebook.

Удаленная публикация была посвящена россиянину Денису Никитину, который живет в Украине и связан с украинскими ультраправыми движениями. Спустя время после удаления, соцсеть вернула публикацию, а журналисты "Забороны" выяснили, что к ее удалению мог быть причастен проект StopFake, который связан с неонацистскими течениями через одного из сотрудников проекта — Евгения Федченко.

Евгений Федченко действительно поддерживал некоторых правых публично. Например, в 2018 году он раскритиковал сообщение "Громадського" о задержании представителями организации С14 бразильского боевика Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне сепаратистов на Донбассе. А позже в скандале с сайтом "Миротворец", опубликовавшем персональные данные аккредитованных в группировках "ЛДНР" журналистов, стал на сторону "Миротворца".

Кроме того, StopFake работает Марко Супрун, который часто появляется в компании одиозных праворадикалов — в частности, основателем популярного среди ультраправых бренда одежды "SvaStone" и лидера музыкальной группы "Сокира Перуна" Арсением Билодубом. Также его видели в компании Дианы Виноградовой (Камлюк), которая отметилась расистскими высказываниями и нападением на чернокожего мужчину. Кроме того, "Заборона" отмечает контакты Марко Супруна с членами С14 и "Правым Сектором".

Специалисты говорят, что с кем общаться – это личное дело Марко Супруна, но его дружба влияет на работу StopFake, который должен быть максимально беспристрастным. Одни медиаэксперы указывают на некую предвзятость проекта. Другие же указывают на его безусловную значимость проекта.

Как сообщали Українські Новини, мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине отмечает незаконную деятельность сайта "Миротворец" и призывает депутатов Верховной Рады инициировать его закрытие.

Кроме того, в марте 2019 года Ресурс "Миротворец" опубликовал фейковую новость о Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ).

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