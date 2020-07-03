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03 июля 2020, пятница, 19:21 403
Экономика 2020-07-03T21:00:02+03:00
Українські Новини
Государство и бизнес вместе быстрее достигнут целей устойчивого развития до 2030, - АО "Фармак" Елена Зубарева

Государство и бизнес вместе быстрее достигнут целей устойчивого развития до 2030, - АО "Фармак" Елена Зубарева

Александр Дмитриенко
Бизнес, Фармак, Экошкола
Руководитель департамента коммуникаций и устойчивого развития АО
Руководитель департамента коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак" Елена Зубарева

Руководитель департамента коммуникаций и устойчивого развития крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) Елена Зубарева считает, что государство и бизнес должны объединить усилия  для скорейшего достижения целей Стратегии устойчивого развития Украины до 2030 года.

Такое мнение она высказала 3 июля на онлайн-конференции издательства Ekonomika+.

По  мнению Зубаревой, координирующую роль в этом процессе должны играть объединения предпринимателей, гибкие в принятии решений и располагающие необходимыми ресурсами.

В качестве примера представитель "Фармак" привела проект компании по разработке образовательного экологического модуля для школьников 8-11 классов и похожую задачу из национального плана действий на 2017-2020 годы для МОН и Минэкологии.

"Если бы был настроен обмен информацией, мы бы смогли реализовать этот проект эффективнее", - отметила она.

По словам Зубаревой, в 2017 году "Фармак" принял решение о запуске проекта "Экошкола", направленного на формирование  экопоколения, которое будет бережливо относиться к природным ресурсам. 

В рамках проекта был разработан методический сборник с основными образовательными модулями в сфере экологиии, влияния человека на окружающую среду, экологических проблем современности и пути их решения. Сюда же включили раздел по проектному менеджменту, чтобы учить детей просчитывать экономический эффект проектов, направленные на минимизацию использования природных ресурсов. 

Методичку одобрило Министерство образования Украины, она стала основой для образовательных блоков на Общенациональной платформе "Экошкола".

Зубарева отметила, что за 2 года проект трансформировался из пилотного в г. Шостка во всеукраинскую образовательную программу, при этом уже более одной тысячи школьников прошли образовательный курс и получили соответствующие сертификаты. Желающие могли применить знания на практике и принять участие в экофестивале "Фармак".   

"В этом году проект "Экошкола" прошел онлайн в связи с карантином в стране. В нем приняли участие 25 школ из 23 населенных пунктов. Все дети очень хорошо подготовились. Профессиональная комиссия отметила высокий уровень их знаний. Большинство команд было из сел и небольших городов, не избалованных вниманием бизнеса. В планах "Фармак" создать на базе сайта Экошкола фандрайзинговую платформу, для привлечения инвестиций со стороны разного бизнеса на реализацию детских экологических инициатив. Также мы планируем распространить проект на вузы и возможно в преспективе адаптируем образовательные модули для бизнеса", - отметила Зубарева.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" предоставит школам гранты на реализацию экопроектов в рамках проекта "Экошкола".

В марте стартовал 3-й сезон проекта "Экошкола", который распространен на всю Украину.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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