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03 июля 2020, пятница, 18:16 35
СМИ 2020-07-03T18:17:07+03:00
Українські Новини
"Такие долбо@бы, как ты, создают мне проблемы". В Киеве мэр Кличко ввязался в скандал с известным руфером

"Такие долбо@бы, как ты, создают мне проблемы". В Киеве мэр Кличко ввязался в скандал с известным руфером

Елизавета Кесельман
Виталий Кличко, Аудиозапись, Руфер Мустанг, Скандал с Кличко

В интернете обнародовали запись диалога известного киевского руфера Григория Кириленко, который более известен, как Mustang Wanted и мужчины, чей голос похож на мэра Киева Виталия Кличко. Аудиозапись разговора опубликовал YouTube-канал Skrypin.ua.

Известно, что конфликт случился на Пешеходном мосту. О нем сообщил журналист телеканала "Исландия" Сергей Гришин. Как отметил журналист, на место выехали две патрульные машины, после чего на мосту находился Кличко с неизвестными лицами.

Скриншот: facebook/Сергій ГрішинСкриншот: facebook/Сергій Грішин

Диалог руферу удалось записать частями на диктофон. На записи можно услышать, как человек с голосом, похожим на голос Виталия Кличко, выражается нецензурной лексикой и обзывает руфера долбо@бом и обещает "рихтовать творческих людей". Также фигурируют такие фразы: "Ты создаешь мне проблемы", "Конечно, когда такие долбо@бы, как ты тут лазят", "Когда человек начинает быковать, у нас на улице прочищали мозги".

 

Помимо этого, предположительно Кличко, заявил, что руфера "нужно в армию послать", однако тот отметил, что участвовал в АТО и был в Донецком аэропорту 5 дней и Широкино.

В конце беседы прибывших впоследствии полицейских Кличко попросил прочитать руферу лекцию, чтобы тому в следующий раз не хотелось лазить.

Mustang Wanted (Григорий Кириленко, настоящее имя Павел Геннадьевич Ушивец) — украинский руфер, сын музыканта, рок-исполнителя собственных песен Геши (Геннадия) Ушивца. 

Как сообщали Українські Новини, мэр Киева Кличко потребовал от правоохранителей расследовать деятельность строительной мафии. 

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