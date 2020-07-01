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01 июля 2020, среда, 14:27 602
Выборы 2020-07-01T15:00:02+03:00
Українські Новини
Симпатии киевлян склоняются в сторону действующего городского головы Кличко, – политолог

Симпатии киевлян склоняются в сторону действующего городского головы Кличко, – политолог

Сергей Паламаренко
Виталий Кличко, мэр Киева, Местные выборы-2020, Александра Решмедилова
Александра Решмедилова. Фото из открытых источников
Александра Решмедилова. Фото из открытых источников

Социологические опросы в июне демонстрирует уверенность позиций действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом заявила в эфире "4 канала" политолог Александра Решмедилова.

"Согласно последней социологии ситуация в Киеве следующая: в Киевсовет "слуги" заходят с достаточно неплохим результатом, а вот симпатии киевлян склоняются в сторону действующего городского головы Кличко и эту ситуацию "слугам народа" перебить будет трудно. Тем более, что киевляне ожидают, что Президент поддержит Кличко", - такое мнение высказала Решмедилова.

 Политолог отметила, что только часть кандидатов работают с избирателями. Другие же кандидаты не пытаются решать реальные проблемы жителей Киева.

"Если посмотреть, кто какую работу проводит, то видим, что господин (Николай) Тищенко движется согласно методички: это и борды, другая социальная деятельность, адресная помощь. Другие кандидаты больше соревнуются за микрофон журналистов, чем за сердца и умы киевлян, поэтому результативность может быть различна", - уверенна политолог Решмедилова.

Ранее стало известно, что июньский опрос всеукраинской общественной организации (ВОО) "Передовые правовые инициативы" продемонстрировал сохранение жителями Киева своих предпочтений - за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 35,03%, за народного депутата, кандидата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко – 18,83% киевлян. Таким образом Виталий Кличко и Николай Тищенко сохранили лидерские позиции в опросе избирателей. Как и по результатам майского опроса результаты социологии показывают, что выдвижение Николая Тищенко в мэры Киева повышает шансы победы кандидата от "Слуги народа".

В случае, если кандидатом от "Слуги народа" будет определен Виктор Ляшко, то он набирает только 5,83% голосов. Также при таком сценарии возрастает поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого готовы проголосовать 38,41% избирателей.

Опрос ВОО "Передовые правовые инициативы" констатировал, что 33,01% киевлян считают, что Президент Украины Владимир Зеленский на выборах мэра столицы должен поддержать Виталия Кличко. На 2-м месте по президентской поддержке на должность мэра оказался народный депутат, кандидат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко - 22,55%.

Ранее народные депутаты фракции "Слуга народа" обратились к Зеленскому с просьбой провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. "Все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что против нынешних мэров городов, а среди них и против киевского городского головы Виталия Кличко, от политической партии "Слуга народа" планируют кулуарно выдвинуть "технических" кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу в местных выборах. Для предотвращения любых обвинений против партии "Слуга народа", в частности, в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами, считаем необходимым обеспечить проведение политической партией "Слуга народа" объективных внутрипартийных выборов (праймериз)", - сказано в заявление нардепов "Слуги народа".

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