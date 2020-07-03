Лишь 15% средств фонда борьбы с COVID-19 были выделены на медицину

Из всех денег, которые были уже выделены из фонда борьбы с COVID-19, только 15% пошли напрямую в медицинскую отрасль.

Об этом сообщила неправительственная организация StateWatch, ссылаясь на аналитическую статью Александра Гуменюка "Заработали их вместе. Как средства Коронавирусного фонда пошли на нужды ведомств".

Оказалось, что с 19 млрд гривен, которые уже были выделены из фонда, только 3,2 млрд гривен для Министерства здравоохранения (Минздрав) пошли непосредственно на нужды лабораторных центров и больниц. Например, Министерству социальной политики выделили около 10 млрд гривен на социальную защиту населения во время ограничительных мер карантина, в 3 раза больше, чем получил Минздрав. Не пожалели средств и для Министерства экономики, которому согласовали 2,9 млрд гривен для наполнения Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

В списке министерств, которым согласовали выделение средств оказалось и Министерство внутренних дел, которому согласовали выделение 2,7 млрд гривен на зарплаты полицейским, пограничникам и Национальной гвардии.

Кроме средств, которые уже были утверждены Кабинетом Министров Украины, своего часа еще ожидают много других запросов от различных органов власти, которые также претендуют на средства из специального фонда. Интересно то, что и в этом списке Минздрав не лидирует по запрашиваемой сумме.