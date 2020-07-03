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03 июля 2020, пятница, 15:32 52
Силовые структуры 2020-07-03T16:00:02+03:00
Українські Новини
Прокуратура согласовала подозрение "Сатане", который 22 июня избил руководителя ячейки "Партии Шария" в Житоми

Прокуратура согласовала подозрение "Сатане", который 22 июня избил руководителя ячейки "Партии Шария" в Житомире Никулина

Петр Стуженко
Азов, Нападение на офис, Партия Шария, Нацполиция Украины, Владимир Воронин, Роман Боровик, Сергей Никулин
Роман Боровик. Фото: azov.org.ua
Роман Боровик. Фото: azov.org.ua

Национальная полиция Украины сообщила, что прокуратура согласовала подозрение лицу, которое 22 июня совершило нападение на офис "Партии Шария" в Житомире и избило руководителя местной парторганизации Сергея Никулина.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос интернет-издания Страна.ua.

"Пидозра" была согласована прокурором 25 июня по ч. 2 ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения). Максимальная санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы, минимальная - общественные работы. Но пока подозрение еще не объявили. На сегодня предпринимаются меры, направленные на установление фактического местонахождения подозреваемого, вручение ему подозрения и избрания меры пресечения", - сказано в ответе за подписью заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Владимира Воронина.

В ответе Нацполиции не упоминается имя подозреваемого, но известно, что активиста "Партии Шария" избивал Роман Боровик, служивший в отряде специального назначения "Азове" с позывным "Сатана".

22 июня Боровик ворвался в житомирский офис "Партии Шария", напал на руководителя ячейки и начал его избивать, повалив на пол.

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