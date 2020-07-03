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03 июля 2020, пятница, 15:13 206
Верховная Рада и партии 2020-07-03T15:45:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ требует отчета главы НБУ

ОПЗЖ требует отчета главы НБУ

Петр Стуженко
НБУ, Яков Смолий, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционнная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя заявление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, заявил, что Смолий для начала должен отчитаться о своей работе.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"У нас принципиальная позиция – любой руководитель, который уходит в отставку, должен прийти в парламент и отчитаться о своей работе. В целом к нынешнему главе Нацбанка у нас отрицательное отношение. Он работает не на Украину, а выполняет заказы своих настоящих руководителей – внешних кредиторов", – отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

По словам Бойко, возглавлять Нацбанк должен человек и специалист, который будет отстаивать национальные интересы страны. "Что касается будущего руководителя Нацбанка, то это должен быть человек, который, как минимум, отстаивает национальные интересы страны, а не занимается выплатами по внешним обязательствам любой ценой за счет своих граждан. Когда проводится кредитная политика, действительно поддерживающая реальный сектор экономики. Это одна из главных задач банковской системы. Сегодня она не выполняется", – подчеркнул оппозиционный политик.

Парламентарий также раскритиковал правительство в целом, поскольку все его обещания остаются на бумаге. "Вообще, эта власть не демонстрирует политической воли бороться с коррупцией, злоупотреблениями на местах, бедностью. Власть забыла о людях и занимается решением каких-то своих вопросов. Поэтому закономерно, что рейтинги власти стремительно падают. Что же касается экономики, то с ней все будет в порядке тогда, когда у нас будет профессиональное правительство, которое в первую очередь будет думать о своей стране, а не об обслуживании внешних кредиторов", – резюмировал Бойко.

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