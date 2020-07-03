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03 июля 2020, пятница, 13:17 710
Финансы 2020-07-03T13:45:01+03:00
Українські Новини
Писарук требует полностью закрыть дело Писарука-Бахматюка

Писарук требует полностью закрыть дело Писарука-Бахматюка

Петр Стуженко
НБУ, Олег Бахматюк, Райффайзен Банк Аваль, VAB Банк, Александр Писарук, Укрлендфарминг
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Бывший заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Александр Писарук приветствует закрытие дела против него и Олега Бахматюка, но считает справедливым, если дело закроют не только формально, а и по сути, принимая во внимание имеющиеся у правоохранителей доказательства полной безосновательности обвинений.

В статье для издания "Новое время" Александр Писарук заметил, что "дело, несмотря на все юридические и фактические основания для этого, было закрыто не по существу, а по формальным причинам, которые, тем не менее, также являются весомыми". "Нацбанк должен был выполнять свою функцию обеспечения финансовой стабильности в стране и отстаивания интересов вкладчиков и кредиторов и выполнял ее полностью в рамках закона и предусмотренных процедур, - написал банкир. - В частности, в процессе принятия решения о выдаче стабилизационного кредита "VAB Банка", несмотря на то, что кризис требует оперативности принятия решений, команда прошла необходимые процедуры и приняла законное решение, которое до сих пор действующее и никем не обжаловано".

"Мои адвокаты собрали все необходимые доказательства и уже достаточно давно подали их в правоохранительные органы вместе с ходатайством о закрытии уголовного дела в отношении меня, - заявил Писарук. - Безосновательность и надуманность претензий по поводу принятого решения была подтверждена профессиональными выводами, а также другими собранными стороной защиты документами. Закрытие уголовного дела в отношении меня - это логическое заключение всей этой истории. Абсурдность обвинения была понятна с самого начала активной фазы этого уголовного производства, а потому я уверен, что есть все основания для закрытия дела в отношении меня как по формальным причинам, так и в связи с отсутствием какого-либо уголовного преступления в моих действиях. Ожидаю, что в ближайшее время все необходимые процессуальные действия будут предприняты и с меня будут окончательно сняты все обвинения".

Дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевое использование средств рефинансирования, предоставленных Нацбанком "VAB Банку" в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

5 июня Печерской районный суд г. Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генерального прокурора Руслана Рябошапки, о возобновлении дела Писарука и Бахматюка.

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