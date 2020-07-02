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02 июля 2020, четверг, 16:45 510
Экономика 2020-07-02T16:46:52+03:00
Українські Новини
Модернизация электросетей — вопрос национальной безопасности и промышленного развития страны, — Дэниел Витт

Модернизация электросетей — вопрос национальной безопасности и промышленного развития страны, — Дэниел Витт

Елена Новикова
Электросеть. Фото: pixabay
Электросеть. Фото: pixabay

Состояние электросетей влияет не только на надежность электроснабжения для конечного пользователя. Это вопрос национальной безопасности и это существенно влияет на промышленное развитие страны. Такой тезис озвучил президент Международного центра по налогам и инвестициям (ITIC) Дэниел Витт на международном вебинаре Securing Capital Investment in Ukraine’s Electric Grid (Обесчпечение капитальных инвестиций в электрические сети Украины: дорога в будущее), организованном Центром отношений США-Украина (CUSUR).

"Нынешнее состояние изношенной украинской электросети советских времен действительно ставит под угрозу развитие промышленности в Украине. Чтобы улучшить качество жизни, украинцам нужно модернизировать электросеть. Им необходимо обеспечить надежную энергию для граждан на предприятиях, и именно в этом заключается основная причина, по которой необходимы реформы", -  заявил Дэниел Витт.

Эксперт утверждает, что проверенным решением проблемы модернизации электросетей является внедрение RAB-тарифов (стимулирующего тарифообразования).  Эксперт приводит примеры Венгрии, Румынии в Грузии, где  за счет внедрения стимулов  для бизнеса эта реформа помогла достичь поставленных целей по модернизации инфраструктуры сетей.

"RAB-тариф создает стимулы, если все сделано правильно, не только расширения и модернизации, но и технического обслуживания, а мы знаем, что для бывших советских республик техническое обслуживание и ремонт - это постоянная проблема", - отмечает Витт.

Как сообщалось ранее, длительность перерывов в электроснабжении по причине аварийности сетей, измеряя индексом SAIDI в 2018 году в Украине составила 696 минут, что является одним из худших показателей в Европе. По данным Совета европейских органов регулирования энергетики (CEER) в 2016 году индекс SAIDI Польши составил 180 минут, Чехии — 73 минуты, Дании — 15 минут в год.

Напомним, ранее Артур Огаджанян, партнер департамента корпоративных финансов компании Deloitte в Украине, отметил, что при переходе на RAB-тариф экономично обоснованной методологией будет применение ставки возврата инвестиций в сети на уровне средневзвешенной стоимости капитала WACC на все активы компаний-собственниц сетей. 

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