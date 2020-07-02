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02 липня 2020, четвер, 16:53 516
Економіка 2020-07-02T16:55:23+03:00
Українські Новини
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт

Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт

Елена Новикова
Електромережу. Фото: pixabay
Електромережу. Фото: pixabay

Стан електромереж впливає не тільки на надійність електропостачання для кінцевого користувача. Це питання національної безпеки і це суттєво впливає на промисловий розвиток країни. Таку тезу озвучив президент Міжнародного центру з податків та інвестицій (ITIC) Деніел Вітт на міжнародному вебінарі Securing Capital Investment in Ukraine's Electric Grid (Забезпечення капітальних інвестицій в електричні мережі України: дорога в майбутнє), організованому Центром відносин США-Україна (CUSUR).

"Нинішній стан зношеної української електромережі радянських часів дійсно ставить під загрозу розвиток промисловості в Україні. Щоб поліпшити якість життя, українцям потрібно модернізувати електромережу. Їм необхідно забезпечити надійну енергію для громадян на підприємствах, і саме в цьому полягає основна причина, через яку необхідні реформи", - заявив Деніел Вітт.

Експерт стверджує, що перевіреним рішенням проблеми модернізації електромереж є впровадження RAB-тарифів (стимулюючого тарифоутворення). Експерт наводить приклади Угорщини, Румунії в Грузії, де за рахунок впровадження стимулів для бізнесу ця реформа допомогла досягти поставлених цілей щодо модернізації інфраструктури мереж.

"RAB-тариф створює стимули, якщо все зроблено правильно, не тільки розширення і модернізації, але і технічного обслуговування, а ми знаємо, що для колишніх радянських республік технічне обслуговування та ремонт - це постійна проблема", - зазначає Вітт.

Як повідомлялося раніше, тривалість перерв в електропостачанні через причини аварійності мереж, вимірюючи індексом SAIDI в 2018 році в Україні склала 696 хвилин, що є одним з найгірших показників у Європі. За даними Ради європейських органів регулювання енергетики (CEER) в 2016 році індекс SAIDI Польщі склав 180 хвилин, Чехії — 73 хвилини, Данії — 15 хвилин на рік.

Нагадаємо, раніше Артур Огаджанян, партнер департаменту корпоративних фінансів компанії Deloitte в Україні, отметил, що при переході на RAB-тариф економічно обґрунтованою методологією буде застосування ставки повернення інвестицій в мережі на рівні середньозваженої вартості капіталу WACC на всі активи компаній-власників мереж.

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