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02 июля 2020, четверг, 14:38 148
Верховная Рада и партии 2020-07-02T15:00:01+03:00
Українські Новини
Перекраивание районов без учета мнения людей похоронит власть Зеленского, – Бойко

Перекраивание районов без учета мнения людей похоронит власть Зеленского, – Бойко

Павел Твердохлиб
Админреформа, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя попытки власти спешно провести административную реформу, заявил, что так называемое укрупнение районов нарушает права граждан Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"В начале июня правительство приняло решение перекроить границы районов, сделать так называемое укрупнение, которое уже происходило при СССР, и пытается вынести это постановление в зал, а это просто нарушает права наших граждан. Мы будем всеми законными способами бороться против этого, защищать права людей, вплоть до обращения в Конституционный Суд. Такие решения необходимо принимать исключительно с учетом мнения жителей общин", – сказал оппозиционный политик.

Как известно, 1 июля парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять проект постановления о создании и ликвидации районов (№3650) в редакции комитета.

"Когда это постановление о перекройке районов появится в зале парламента, мы будем голосовать против, потому что сегодня районы формируются лоббистски, субъективно, с коррупционной составляющей. Мы знаем области, где при формировании районов были нарушены нормативные документы Кабинета Министров. Это грандиозная опасность, которая всколыхнула все общество. Поспешное проведение такой реформы будет очередным шагом, который практически похоронит сегодняшнюю власть", – убежден Юрий Бойко.

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