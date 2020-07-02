подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 июля 2020, четверг, 13:29 1214
Президент 2020-07-02T13:29:47+03:00
Українські Новини
Замглавы ОП Смирнов ответил на обвинения Порошенко в приказе открывать уголовные дела

Замглавы ОП Смирнов ответил на обвинения Порошенко в приказе открывать уголовные дела

Павел Твердохлиб
Андрей Смирнов, Петр Порошенко, Офис Президента Украины
Порошенко на ток-шоу обвинил Офис Президента в преследованиях. Скриншот вижео
Порошенко на ток-шоу обвинил Офис Президента в преследованиях. Скриншот вижео

Бывший Президент Украины Петр Порошенко, назвал открытые против него дела инициативой Офиса Президента (ОП), которую якобы воплощает в жизнь лично заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на интервью Порошенко для ток-шоу "Соромно".

"Это попытка Офиса Президента или лично Президента Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым (юрист Андрей Портнов, по заявлению которого открыто большинство уголовных дел против Порошенко). Это прямые указания из Офиса Президента, конкретно господина Смирнова, который как адвокат господина Ефремова очень дружен с Портновым. Он использует указанный сценарий, чтобы преодолеть фобии, которые существуют в Офисе Президента", - заявил Порошенко.

В частности, по мнению Порошенко, Зеленский пытается судом над ним отвлечь внимание от проблем, с которыми столкнулось государство.

Сам Андрей Смирнов так прокомментировал "Стране" обвинения со стороны Петра Порошенко.

"К счастью, модель принятия политических решений, способов и форм давления на правоохранителей Администрацией Петра Алексеевича (Порошенко) не была заимствована Офисом Президента Украины. Более того, вряд ли кто-то вообще сможет соревноваться со старой моделью. Члены команды Петра Алексеевича, до сих пор считающего себя президентом страны, подают не корректную информацию. Я говорю о тех людях, которые в период его каденции регулярно появлялись в заголовках СМИ как смотрящие за судами, а сейчас скрываются от вопросов антикоррупционных правоохранительных органов и мигрируют между Израилем и югом Франции, отчаянно пытаясь продолжать влиять на политику в Украине (речь идет, судя по всему, о бывшем народном депутате Александре Грановском, которого называли "смотрящим" за судами и правоохранительными органами времен Порошенко). Я не специалист по выраженным фобиям, поэтому выражаю глубокое сочувствие и разделяю озабоченность", - заявил Смирнов.

Ранее СМИ сообщали, что заседание суда по делу Порошенко перенесли на 8 июля.

Больше новостей о: Андрей Смирнов Петр Порошенко Офис Президента Украины

Зеленский предлагает Раде уволить Смолия
Одесская область готова к смягчению карантина. Список областей, которые не соответствуют критериям ослабления
Новости
Замглавы ОП Смирнов ответил на обвинения Порошенко в приказе открывать уголовные дела 13:29
С 1 июля лицензию на производство спирта может получить любое предприятие, - "Укрспирт" 13:28
ФРУ заявляет об отсутствии оснований для резкого повышения минимальной зарплаты в 2021 13:21
Венгрия не откроет границы для третьих стран. Попасть в страну смогут только граждане Сербии 13:12
В Николаевской области загорелась огромная свалка 12:56
больше новостей
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
В Раде предлагают проводить техосмотр автомобилям не отвечающих экостандарту "Евро-4" 14:57
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
больше новостей
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
Турчинов возглавил избирательный штаб "Евросолидарности" 14:11
больше новостей
В Киеве снова увеличилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok