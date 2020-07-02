Замглавы ОП Смирнов ответил на обвинения Порошенко в приказе открывать уголовные дела

Бывший Президент Украины Петр Порошенко, назвал открытые против него дела инициативой Офиса Президента (ОП), которую якобы воплощает в жизнь лично заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на интервью Порошенко для ток-шоу "Соромно".

"Это попытка Офиса Президента или лично Президента Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым (юрист Андрей Портнов, по заявлению которого открыто большинство уголовных дел против Порошенко). Это прямые указания из Офиса Президента, конкретно господина Смирнова, который как адвокат господина Ефремова очень дружен с Портновым. Он использует указанный сценарий, чтобы преодолеть фобии, которые существуют в Офисе Президента", - заявил Порошенко.

В частности, по мнению Порошенко, Зеленский пытается судом над ним отвлечь внимание от проблем, с которыми столкнулось государство.

Сам Андрей Смирнов так прокомментировал "Стране" обвинения со стороны Петра Порошенко.

"К счастью, модель принятия политических решений, способов и форм давления на правоохранителей Администрацией Петра Алексеевича (Порошенко) не была заимствована Офисом Президента Украины. Более того, вряд ли кто-то вообще сможет соревноваться со старой моделью. Члены команды Петра Алексеевича, до сих пор считающего себя президентом страны, подают не корректную информацию. Я говорю о тех людях, которые в период его каденции регулярно появлялись в заголовках СМИ как смотрящие за судами, а сейчас скрываются от вопросов антикоррупционных правоохранительных органов и мигрируют между Израилем и югом Франции, отчаянно пытаясь продолжать влиять на политику в Украине (речь идет, судя по всему, о бывшем народном депутате Александре Грановском, которого называли "смотрящим" за судами и правоохранительными органами времен Порошенко). Я не специалист по выраженным фобиям, поэтому выражаю глубокое сочувствие и разделяю озабоченность", - заявил Смирнов.

Ранее СМИ сообщали, что заседание суда по делу Порошенко перенесли на 8 июля.