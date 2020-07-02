"Фармак" рассчитывает на включение фармацевтики в перечень приоритетных отраслей экономики

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) рассчитывает на включение фармацевтики в перечень приоритетных отраслей экономики.

Об этом в интервью изданию "Бизнес" сказал исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

"В Украине сильная фармацевтика, поэтому хочется, чтобы отрасль официально отнесли к приоритетным, как это уже сделали с АПК, транспортной инфраструктурой, курортно-рекреационной сферой, машиностроением и перерабатывающей промышленностью. Надеюсь, что Кабинет министров рано или поздно примет это решение, и мы сможем развиваться еще быстрее", - сказал он.

При этом Костюк привел пример поддержки бизнеса со стороны польских властей.

"Могу привести пример нашей маркетинговой компании в Польше. Это небольшая команда из 60-70 человек. Они заполнили обычную заявку и уже в течение нескольких дней получили около 700 тыс. евро. поддержки от государства - на заработную плату, на поддержку ликвидности. Это впечатляет. К сожалению, в Украине такой помощи нет", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.