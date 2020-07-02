подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • "Фармак" рассчитывает на включение фармацевтики в перечень приоритетных отраслей экономики
02 июля 2020, четверг, 11:05 166
Экономика 2020-07-02T11:05:48+03:00
Українські Новини
"Фармак" рассчитывает на включение фармацевтики в перечень приоритетных отраслей экономики

"Фармак" рассчитывает на включение фармацевтики в перечень приоритетных отраслей экономики

Александр Дмитриенко
Экономика, Кабмин, Фармак, Владимир Костюк
Владимир Костюк. Фото пресс-службы
Владимир Костюк. Фото пресс-службы

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) рассчитывает на включение фармацевтики в перечень приоритетных отраслей экономики.

Об этом в интервью изданию "Бизнес" сказал исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

"В Украине сильная фармацевтика, поэтому хочется, чтобы отрасль официально отнесли к приоритетным, как это уже сделали с АПК, транспортной инфраструктурой, курортно-рекреационной сферой, машиностроением и перерабатывающей промышленностью. Надеюсь, что Кабинет министров рано или поздно примет это решение, и мы сможем развиваться еще быстрее", - сказал он.

При этом Костюк привел пример поддержки бизнеса со стороны польских властей.

"Могу привести пример нашей маркетинговой компании в Польше. Это небольшая команда из 60-70 человек. Они заполнили обычную заявку и уже в течение нескольких дней получили около 700 тыс. евро. поддержки от государства - на заработную плату, на поддержку ликвидности. Это впечатляет. К сожалению, в Украине такой помощи нет", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Больше новостей о: Экономика Кабмин Фармак Владимир Костюк

После однодневного падения заболеваемость коронавирусом снова растет
В Киеве снова увеличилось количество новых случаев коронавируса
Новости
"Фармак" рассчитывает на включение фармацевтики в перечень приоритетных отраслей экономики 11:05
Доллар на межбанке начал стремительно дорожать 10:56
Доллар и евро внезапно взлетели после длительного падения. Курс валют на 2 июля 10:56
Украина будет расшифровывать "черные ящики" сбитого самолета МАУ в Иране 10:52
В Днестре поднимается уровень воды, трассу Одесса - Рени может затопить 10:51
больше новостей
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
больше новостей
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,4 15:40
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
больше новостей
Киев усилил карантин, а Черновцы смягчили. Какие и где действуют ограничения и ослабления
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok