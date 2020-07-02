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02 июля 2020, четверг, 09:10 485
Политика 2020-07-02T09:10:01+03:00
Українські Новини
Инвесторы "Аркады" планируют самозаселиться в готовый дом в ЖК "Патриотика"

Инвесторы "Аркады" планируют самозаселиться в готовый дом в ЖК "Патриотика"

Анна Рудык

Вкладчики банка "Аркада", которые купили квартиры в ЖК "Патриотика" в доме №26, в пятницу 3 июня попытаются прорваться в здание и самовольно заселиться в свое жилье. Об этом они заявили в своем обращении к застройщику и представителям власти – Президенту, мэру Киева, правоохранительным органам др. Кроме того, они попросили инвесторов других домов жилого массива помочь в их самозаселении, а министра МВД защитить их от силовой расправы со стороны "титушек" "Аркады".  

"Из-за бюрократических процедур, связанных с введением дома в эксплуатацию, мы сейчас поставлены на грань выживания. Большинство из нас потеряло работу из-за карантина и находится в крайне сложных условиях, и уже не может позволить себе арендовать жилье. Среди нас много молодых семей с детьми, которые сейчас вынуждены жить в очень ограниченных условиях, подвергаясь опасности заражения. Мы ждем заселения больше 2-х лет – хватит! Мы, инвесторы 26 дома Львовский ЖК "Патриотика", идем самозаселяться в свои купленные квартиры! Нам и нашим семьям негде жить! Мы обращаемся к министру внутренних дел Арсену Борисовичу Авакову! Просим заставить ООО "Будэволюция" и АО АКБ "Аркада" подать техническую документацию в соответствующие инстанции. Также очень просим обеспечить безопасность нас и наших семей от силовой расправы, от огромного и усиленного количества служб неспециализированной охраны (титушки от "Аркады"), которые присутствует на каждом нашем митинге возле наших домов в ЖК "Патриотика", - сказано в официальном обращении инвесторов "Аркады".

По словам вкладчиков, на данный момент в ЖК "Патриотика" "заморожено" строительство 11 домов. Один из них (№26 "Львовский") готов на 99%, но ввод в эксплуатацию постоянно откладывается, из-за чего люди не могут заселиться в свои квартиры. В конце мая инициативная группа инвесторов установила под КГГА палаточный городок.

Как сообщалось ранее, в прошлый четверг ночью на вкладчиков "Аркады" под киевской мэрией совершила нападение группа неизвестных, разрушив палаточный городок. А на следующий день депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко привел под КГГА подростков и пенсионеров с плакатами организаций "Стоп Свавіллю" и "Твердыня" для дискредитации митинга инвесторов. Однако вкладчики "Аркады" прогнали их с Крещатика, а сам Мирошниченко спрятался от них в здании КГГА.

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