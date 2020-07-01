В Украине ввели понятие "уголовный проступок": как и за что будут наказывать

Наряду с тем, что в Нацполиции приступили к работе дознаватели, в Украине с 1 июля 2020 вводится термин "уголовный проступок". Связано это со вступлением в силу соответствующего законопроекта, который вводит такое понятие в Уголовный кодекс Украины. Как пишет РБК-Украина, нормативный акт "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" был подписан еще Петром Порошенко в 2019-м. Таким образом в перечень попадают около ста видов правонарушений из КК Украины. Среди них: нанесение легких телесных повреждений, побоев; негрупповое хулиганство; мошенничество на сумму до 105 тысяч гривен; кража (неквалифицированная, негрупповая до 105 тысяч); хранение наркотиков в небольших количествах (без сбыта); фиктивное предпринимательство, которое не причинило серьезных убытков государству. Расследованием проступков будут заниматься дознаватели вместо следователей. Около 37 тысяч таких сотрудников должны приступить к работе с 1 июля. Штрафы за проступки также выросли с 1 июля. К примеру, за простую кражу теперь могут оштрафовать на сумму от 17 до 51 тысячи гривен (ранее минимум был 850 грн). С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке. Как сообщали Українськi Новини, Порошенко одобрил закон об уголовных проступках.