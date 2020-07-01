С сегодняшнего дня в Нацполиции приступят к работе дознаватели

С 1 июля 2020 года вступает в действие закон, которым введено досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания.

Наиболее распространенными видами уголовных проступков станут кражи без квалифицирующих признаков, причинение легких телесных повреждений и мошенничества, незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и тому подобное.

Согласно информации, досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания будут осуществлять как штатные подразделения дознания, так и уполномоченные лица других структурных подразделений отделов и отделений полиции.

Как сообщали Українські Новини, Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен. В машинах должны быть система кондиционирования, противоугонное устройство, светодиодная панель-балка красно-синего цвета.

Ранее полиция задержала дознавателя боевиков, участвовавшего в допросах. Бывший милиционер, 57-летний житель Донецка, в конце июля 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и работал в "органах дознания".