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01 июля 2020, среда, 20:01 681
Общество 2020-07-01T20:15:01+03:00
Українські Новини
Клитина призналась, что у нее "сделанная" грудь и обвинила СМИ во лжи

Клитина призналась, что у нее "сделанная" грудь и обвинила СМИ во лжи

Ольга Фандорина
Силиконовая грудь, Секс-скандал, Александра Клитина, Секс-скандал с Клитиной

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины, героиня секс-скандала Александра Клитина заявила, что "Страна" якобы исказила ее слова о груди в тексте интервью, которое вчера у нас было опубликовано. Об этом она заявила во вторник, 30 июня, в комментарии "ZIK", передает "Страна".

"Страна.ua, как всегда, все наврала. Это не мой был вопрос и не мое заявление, но если реально, если так страну интересует мою грудь, я скажу. Вообще есть ли у людей логика, может ли быть у женщины, которой почти 40 лет, такая грудь, натуральная? Да, у меня сделанная грудь", - сказала Клитина в эфире телеканала.

На самом деле никакого вранья в нашем издании не было, как это пытается утверждать начинающий политик Клитина. 

Напомним отрывок из интервью, о котором идет речь.

- После вашего скандального видеоролика в сети поднялась волна возбуждения. Многие осуждают вас за выбор одежды: мол, купальник с глубоким декольте и рассуждения о коррупции и политике - несовместимы. Как вы реагируете на это?

- Послушайте, неужели в нашей стране никто никогда грудь не видел? Ну вот почему так у нас? Такое ханжество, ненависть к женщинам. Я просто вскрыла этот нарыв, вот и гной течет. Пусть посмотрят все на себя со стороны. Это они грязные и низкие, что так про меня говорят. А что плохого в моей груди? Я ни у кого ничего не украла, коррупцией не занималась, а наоборот. Так что меня теперь надо хейтить за то, как я выгляжу и какой у меня пол? 

- Часть комментаторов еще и открыто гадает - настоящая у вас грудь или сделанная. Давайте сейчас раз и навсегда развенчаем все эти домыслы?

- Не буду отвечать. Такая информация стоит денег. Пусть обсуждают, могут ставки делать. Буду разыгрывать приз - тому, кто угадает, своя у меня грудь или нет. 

Как сообщали Українські Новини, героиня секс-скандала, бывший заместитель главы Министерства инфраструктуры Александра Клитина объявила о создании собственной партии "Украина против коррупции".

23 июня Клитина начала работать на должности советницы главы Государственного космического агентства Украины.

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Александра Клитина. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina
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