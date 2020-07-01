Из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Ему запрещен въезд на 23 года

Полиция выдворила из Украины криминального авторитета Тенгиза Чарая по прозвищу "Тенго Гальский", которого повторно задержали в феврале 2019, с запретом въезда на территорию Украины на 23 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 1 июля, "вор в законе" по кличке "Тенго Гальский" выдворен за пределы Украины с запретом въезда в Украину на 23 года...", - говорится в нем.

22 ноября 2019 года криминальный авторитет был задержан сотрудниками управления стратегических расследований в Ривненской области.

Указано, что он направлялся в столицу и охарактеризовал свою поездку как "дружеский визит к старым друзьям".

По данным оперативников, криминальный авторитет ехал в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных потоков, полученных в результате совершения имущественных преступлений.

По решению суда он был помещен в госучреждения "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине" с последующим принудительным выдворением.

Как сообщали Українськi Новини, 23 ноября полиция снова задержала криминального авторитета Тенгиза Чарая.



Ранее криминального авторитета по прозвищу "Молдован" выдворили из Украины.