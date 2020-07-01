Общество не поймет переноса местных выборов, – Бойко

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, обладающий самым большим рейтингом доверия среди оппозиционных политиков, заявил, что выборы местных органов власти переносит нельзя.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик отметил, что идея переноса местных выборов, которые должны состояться в октябре, действительно может продвигаться властью.

"Я думаю, что чем больше будет падать рейтинг правящей партии и Президента, тем больше будет разговоров, что местные выборы надо перенести, потому что власть понимает, что идет к политическому фиаско", - сказал народный депутат.

По словам Юрия Бойко, о переносе не может быть и речи. "Я уверен, что выборы переносить нельзя. Например, в воскресенье, с соблюдением мер против распространения коронавируса, прошли выборы президента Польши. Почему у нас должны переноситься выборы, с чего бы это? Если у власти будет желание "спрятаться и убежать", то народ этого просто не поймет", - считает сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Политик также отметил, что "украинское общество не воспринимает принудительного административного разделения общин и территорий, которую власть пытается протолкнуть".

"Власти, не интересно как будут работать школы и больницы. Ей безразлично, будут ли предоставляться людям административные и социальные услуги. Ее интересует только контроль над местными бюджетами и выборами. Люди это видит и они не согласны. Действия власти вызывают сопротивление и возмущение на местах. Получается, что власть не ускоряет децентрализацию, а срывает эту реформу. "Оппозиционная платформа - За жизнь" не согласна с такой политикой. Мы выступаем за полноценное развитие местного самоуправления. Этот вопрос не должен подстраиваться под выборы", - сказал Бойко.

Напомним, согласно данным последних соцопросов "Центра Разумкова", рейтинг "Слуг народа" стремительно падает. За 2 месяца партия власти потеряла более 10%. Зато растет поддержка ОПЗЖ, которая занимает уверенное 2-е место. За крупнейшую оппозиционную политсилу готовы проголосовать почти 22% избирателей.

Что же касается президентских рейтингов, то сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко с уровнем поддержки в 20% уверенно выходит во 2-й тур.