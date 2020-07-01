В Польше разбился вертолет. Есть погибшие

После того, как в Одессе разбился легкомоторный самолет, в Польше произошло крушение вертолета, в хое которого погибли два человека. Об этом сообщает издание Onet.

Отмечается, что вертолет разбился во вторник вечером, 30 июня, вблизи польского города Стшегом в Нижней Силезии.

По словам районной пожарной охраны в Свиднице, вертолет разбился недалеко от национальной дороги № 5 в Стшегоме в Свидницком районе.

"Это был двухместный сверхлегкий вертолет. По неизвестным причинам он достаточно быстро упал на землю. В результате происшествия погибли двое мужчин среднего возраста", - сообщили в охране.

На место происшествия были направлены семь сотрудников пожарной охраны.

"Пожара не произошло, однако нам пришлось обезопасить территорию из-за того, что произошла довольно большая утечка топлива из вертолета", - заявил один из свидетелей Павел Шидловский.

Он подчеркнул, что причины аварии пока неизвестны.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Мексике разбился самолет, в ходе которого погибли все пассажиры.