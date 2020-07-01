подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • В США признали Huawei угрозой национальной безопасности
01 июля 2020, среда, 09:04 1153
Мир 2020-07-01T09:15:01+03:00
Українські Новини
В США признали Huawei угрозой национальной безопасности

В США признали Huawei угрозой национальной безопасности

Елизавета Кесельман
США, Китай, ZTE, Huawei
Huawei. Фото: Pixabay
Huawei. Фото: Pixabay

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационную компаниию Huawei, которую ранее уже обвиняли в уголовных нарушениях, и компанию ZTE угрозами национальной безопасности.

Отныне деньги из Фонда общих услуг нельзя будет использовать для приобретения, обслуживания и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых этими поставщиками.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

Согласно словам главы комиссии Аджита Пайа, компании угрожают сетям связи США и для сетей 5G.

Одновременно утверждается, что Huawei и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая и военным аппаратом Китая, и в целом подчиняются китайскому законодательству, что обязывает их сотрудничать с разведывательными службами страны.

"Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу критически важную коммуникационную инфраструктуру", - говорится в заявлении.

Дешевое оборудование Huawei и ZTE активно использовали региональные американские компании, работавшие в сельской местности. Однако теперь им придется изменить оборудование китайских компаний в своих сетях. 

Как сообщали Українські Новини, США намерены вывести всех своих ключевых поставщиков из Китая.

Больше новостей о: США Китай ZTE Huawei

Китай обнаружил новый вид свиного гриппа, провоцир...
Унижает женщин и поддается влиянию диктаторов. В C...
Коронавирус не повлиял на сроки поставок смартфоно...
В Китае построили крупнейшую в мире эксперименталь...
С 1 июля в Украине повышают пенсии: у каких категорий вырастут выплаты и на сколько
Средняя зарплата после уменьшения в апреле начала расти
Новости
Заболеваемость коронавирусом после однодневного роста упала 09:41
В июле Украине предстоит большая выплата по внешним долгам 09:32
Скандал в IKEA: компания начала расследование после обвинений в незаконной вырубке лесов на Закарпатье 09:32
Прокуратура завершила расследование о пожаре в Одесском колледже и передала дело в суд 09:20
С 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум. Как изменятся пенсии и социальные выплаты 09:19
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
Карантин в Украине зайдет на второй круг: сорвутся выборы, закроют рынки, увеличат штрафы, – СМИ 12:45
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
Турчинов возглавил избирательный штаб "Евросолидарности" 14:11
больше новостей
С 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум. Как изменятся пенсии и социальные выплаты
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok