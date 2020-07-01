В США признали Huawei угрозой национальной безопасности

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационную компаниию Huawei, которую ранее уже обвиняли в уголовных нарушениях, и компанию ZTE угрозами национальной безопасности.

Отныне деньги из Фонда общих услуг нельзя будет использовать для приобретения, обслуживания и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых этими поставщиками.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

Согласно словам главы комиссии Аджита Пайа, компании угрожают сетям связи США и для сетей 5G.

Одновременно утверждается, что Huawei и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая и военным аппаратом Китая, и в целом подчиняются китайскому законодательству, что обязывает их сотрудничать с разведывательными службами страны.

"Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу критически важную коммуникационную инфраструктуру", - говорится в заявлении.

Дешевое оборудование Huawei и ZTE активно использовали региональные американские компании, работавшие в сельской местности. Однако теперь им придется изменить оборудование китайских компаний в своих сетях.

Как сообщали Українські Новини, США намерены вывести всех своих ключевых поставщиков из Китая.