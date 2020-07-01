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  • Рабочие харьковского "Электротяжмаша" снова обращаются к Зеленскому за помощью
01 июля 2020, среда, 08:54 109
Политика 2020-07-01T08:54:02+03:00
Українські Новини
Рабочие харьковского "Электротяжмаша" снова обращаются к Зеленскому за помощью

Рабочие харьковского "Электротяжмаша" снова обращаются к Зеленскому за помощью

Анна Рудык
Электротяжмаш. Фото: Sq.com.ua
Электротяжмаш. Фото: Sq.com.ua

Сегодня трудовой коллектив харьковского госпредприятия "Электротяжмаш" вновь обратился за помощью к высшему руководству страны и региональным властям. В письме на имя Президента Украина Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя ФГИУ Дмитрия Сенниченко указано, что работники завода не получили ответа на свое предыдущее обращение.

Заводчане называют положение дел на заводе сверхсложным и критическим.

"С 25 июня работа завода фактически заблокирована – на предприятии отсутствует официально назначенный управляющим органом (ФГИУ) и.о. генерального директора или иное лицо, имеющее право осуществлять хозяйственные и другие действия, необходимые для обеспечения функционирования предприятия", - указано в документе за подписью главы профсоюзной организации "Электротяжмаша". Он также обращает внимание адресатов письма на то, что деятельность предприятия остановлена, поскольку "Харьковводоканал" вчера перекрыл "Электротяжмашу" доступ к канализации за долги, которые руководство завода не гасило еще с прошлого года.

"Просим вас вмешаться и решить насущные вопросы. Не оставайтесь равнодушными к судьбе "Электротяжмаша", его трудового коллектива, и пользуясь властью, которую Вам дал народ Украитны, поддержите и сохраните для нас и для нашего государства родное нам предприятие", - сказано в обращении на имя Зеленского,ю Шмыгаля и председателя ФГИУ.

Письма подобного содержания также направлены заводчанам председателю Харьковской обладминистрации Алексею Кучеру и мэру города Геннадию Кернесу. В письме на имя Кернеса работники "Электротяжмаша", в частности, благодарят его за "высокую оценку работы и достижений" своих коллег, которые ежегодно получают поощрения (грамоты, отличия) от городской власти.

Ранее сообщалось, что из-за неэффективной работы ныне отстраненного от должности и близкого к главе ФГИУ и.о. генерального директора "Электротяжмаша" Виктора Бусько, предприятие имеет 1,1 млрд. долгов перед поставщиками и другими кредиторами. Распоряжением заместителя директора по производству от 22.06.2020 г. предприятие фактически остановлено из-за невозможности выполнить производственную программу июня. Рабочие массово увольняются, ссылаясь в заявлениях на серьезные нарушения трудового договора администрацией "Электротяжмаша".

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