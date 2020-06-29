подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Контролирующие органы ищут рынки, магазины и рестораны, нарушающие карантин. Проверили больше 27 тыс. заведений
29 июня 2020, понедельник, 15:05 317
Общество 2020-06-29T15:45:02+03:00
Українські Новини
Контролирующие органы ищут рынки, магазины и рестораны, нарушающие карантин. Проверили больше 27 тыс. заведени

Контролирующие органы ищут рынки, магазины и рестораны, нарушающие карантин. Проверили больше 27 тыс. заведений

Кира Молчанова
Магазины, Рынки, рестораны, Общепит, Госпотребинспекция, госпотребслужба, Санитарные нормы, карантин в Украине
Карантин. Фото: Pixies
Карантин. Фото: Pixies

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей осуществила 27,6 тыс. проверок соблюдения учреждениями противоэпидемических требований с 21 по 28 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

"По результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая состоялась 20 июня 2020 года, Госпродпотребслужба в течении недели осуществила более чем 27 тыс. проверок соблюдения учреждениями санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий в период карантина.

Как ранее отмечал первый заместитель председателя Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, такие проверки должны быть системными, учитывая темпы количества заболеваний коронавирусом после смягчения карантина", - говорится в нем.

Так, в период с 21 по 28 июня общее количество новых подтвержденных случаев составляет более 7 тыс. человек.

Министерство здравоохранения подчеркивает необходимость усиления контроля за соблюдением карантина и привлечении его нарушителей к ответственности.

В частности, с этой целью привлекаются силы Национальной полиции и Госпродпотребслужбы.

По данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 29 июня текущего года с момента усиления контроля проведены проверки на 27 667 объектах по соблюдению карантинных мероприятий.

Из них проверено 8 395 объектов общепита, 3 363 агропродовольственных рынков, 15 909 объектов торговли продовольственными товарами.

Проверки были осуществлены в соответствии с постановлениями главного государственного санитарного врача, наиболее частые нарушения зафиксированы - нарушение масочного режима, отсутствие термометрии на входе, нарушения допустимого количества людей в помещении.

"Понимая в каком тяжелом экономическом состоянии сейчас вся страна, и как каждый бизнес "минусами" реагирует на коронавирус, считаю, что работать предпринимателям и учреждениям надо. Но работать ответственно. Ведь последствия могут быть еще более болезненными, если мы сейчас не отнесемся с максимальным уровнем сознания к ограничениям и необходимости соблюдения санитарных норм. Украине удалось в начале эпидемии избежать массовых заражений - правительством был принят ряд непопулярных, но жизненно необходимых решений, которые не дали стремительно распространиться пандемии. Однако данные антирекорды по количеству заболеваний на этой неделе и показатель инцидентности свидетельствуют об опасности, недопущения которой - наша прямая обязанность", - сказал Чернышев.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Госпродпотребслужба констатировала, что на данный момент каждое четвертое заведение общественного питания нарушает требования противоэпидемических мероприятий.

Антирекорды по заболеваемости коронавирусом у Зеленского объяснили нарушением карантинных правил.

Больше новостей о: Магазины Рынки рестораны Общепит Госпотребинспекция госпотребслужба Санитарные нормы карантин в Украине

В Закарпатской области зафиксировали сразу два слу...
На пляжах Одессы лучше не купаться: черноморская в...
Минздрав ослабил требования к работе рынков...
Apple возобновляет работу своих магазинов по всему...
Количество новых случаев коронавируса в Киеве стремительно уменьшается второй день подряд
В Украине к смягчению карантина не готов Киев и еще 12 областей
Новости
Рейтинг доверия Зеленскому впервые стал отрицательным, — КМИС 15:47
На одесских пляжах вода не соответствует нормам. Где не следует купаться 15:33
Контролирующие органы ищут рынки, магазины и рестораны, нарушающие карантин. Проверили больше 27 тыс. заведений 15:05
В результате обвала на шахте в Луганской области погиб один горняк 15:05
В ЕС определили списки стран, которым разрешат и запретят въезд с 1 июля. Украины нет ни в одном из них, – Euronews 14:59 Список
больше новостей
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности 14:26
То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением Конституции, — экс-заместитель генпрокурора Голомша 10:05
Киево-Святошинский район лидирует в области по количеству случаев коронавируса 15:55
больше новостей
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен 09:21
Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб в субботу на Донбассе 18:27
То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением Конституции, — экс-заместитель генпрокурора Голомша 10:05
больше новостей
В мире от коронавируса умерли более полмиллиона человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok