На Донбассе оккупанты ранили одного военного и лишились троих "бойцов"

Вчера, 26 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен одине украинский военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Крымское агрессор трижды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", у населенного пункта Славное противник применил минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы.

"Вследствие вражеских обстрелов прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь ... По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, в том числе и по вооружению запрещенного к использованию. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, воины ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе.

Также 22 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 16 раз.