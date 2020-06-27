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27 июня 2020, суббота, 23:30 11
Общество 2020-06-27T23:36:40+03:00
Українські Новини
Под Офисом Президента митинговали сторонники легализации медицинского каннабиса

Под Офисом Президента митинговали сторонники легализации медицинского каннабиса

Кира Молчанова
Марихуана, Конопля, Каннабис, легальная продажа марихуаны, Медицинская марихуана, Офис президента

В Киеве под стенами Офиса Президента прошла акция "Наше право - жить без боли", на которую собрались сторонники правового урегулирования каннабиса для медицинских целей и науки.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

Организаторам акции стали инициатива "Конопляный Марш Свободы", пациентские организации, ветеранские и молодежные сообщества. Они призывали Президента Украины Владимира Зеленского, правительство и парламент ускорить представление страдающим от боли пациента доступ к препаратам на основе медицинского каннабиса.

Активисты со сцены рассказали, что препараты на основе каннабиса могут облегчить боль при онкологических заболеваниях, рассеянном склерозе, эпилепсии, помчь ветеранам АТО/ООС, которые страдают от ПТСР. Однако сейчас в Украине ученые даже не могут изучать действие каннабиоидов – это запрещено законом. Тем временем, в стране есть около 2 миллионов пациентов, которым препараты на основе каннабиса могли бы облегчить страдания.

Организаторы акции рассказали, что в 2019 году законопроект о легализации медицинского каннабиса был внесен в Верховную Раду и поддержан профильным комитетом, но рассмотрен не был. По словам активистов, инициативу блокировал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году в Киеве две сотни человек прошли "Конопляным маршем свободы".

Ранее ученые доказали эффективность применения каннабиса в медицине.

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