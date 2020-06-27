подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 июня 2020, суббота, 08:57 679
Общество 2020-06-27T09:45:12+03:00
Українські Новини
Сегодня в Киеве состоится "Конопляный Марш Свободы"

Сегодня в Киеве состоится "Конопляный Марш Свободы"

Анна Рудык
Конопля, Каннабис, Легализация марихуаны в Украине, Офис президента
Конопляный Марш Свободы. Фото: Фейсбук/Конопляний Марш Свободи
Конопляный Марш Свободы. Фото: Фейсбук/Конопляний Марш Свободи

Сегодня, 27 июня, возле Офиса Президента состоится протест "Наше право - жить без боли!" за правовое регулирование контролируемого обращения каннабиса и его производных для научных и медицинских целей. Об этом говорится на официальной странице мероприятия в социальной сети Facebook.

Так, сообщается, что протест запланирован на 12:00 27 июня, субботу и состоится по адресу улица Банкова,11.

"Статья 3 Конституции Украины определяет человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность как высшую социальную ценность. Статья 27 Конституции подчеркивает, что защита жизни человека является обязанностью государства и правом каждого/й. Поэтому мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов/ок, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека", - говорится в сообщении организаторов протеста.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году в Киеве две сотни человек прошли "Конопляным маршем свободы".

Ранее ученые доказали эффективность применения каннабиса в медицине.

Больше новостей о: Конопля Каннабис Легализация марихуаны в Украине Офис президента

Под Киевом у мужчины в доме обнаружили каннабиса н...
Под Офисом Президента проведут конопляный марш...
Венедиктова рассказала, что думает о легализации п...
Антирекорды по заболеваемости коронавирусом у Зеле...
Украина на карантине 108-й день. Что разрешено
Доллар немного подорожал. Как менялся официальный курс за неделю
Новости
На Донбассе оккупанты ранили одного военного и лишились троих "бойцов" 09:54
Ночью в Святошинском районе Киева загорелся ресторан 09:25
Действия НАБУ по обжалованию решения о закрытии дела Бахматюка — нонсенс, — юрист 09:00
Сегодня в Киеве состоится "Конопляный Марш Свободы" 08:57
Украина на карантине 108-й день. Что разрешено 08:27
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома 19:08 Видео
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов 11:45
Бойцы ВСУ уничтожили ПСНР-8. Скриншот видео
Воины ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе. Как это было 15:21
больше новостей
На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен 15:42
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать квартиру за долги за комуслуги 05:00
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома 19:08 Видео
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
больше новостей
В Киевской области усиливают карантин: ограничивают работу ресторанов и проведение массовых мероприятий
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok