Сегодня в Киеве состоится "Конопляный Марш Свободы"

Сегодня, 27 июня, возле Офиса Президента состоится протест "Наше право - жить без боли!" за правовое регулирование контролируемого обращения каннабиса и его производных для научных и медицинских целей. Об этом говорится на официальной странице мероприятия в социальной сети Facebook.

Так, сообщается, что протест запланирован на 12:00 27 июня, субботу и состоится по адресу улица Банкова,11.

"Статья 3 Конституции Украины определяет человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность как высшую социальную ценность. Статья 27 Конституции подчеркивает, что защита жизни человека является обязанностью государства и правом каждого/й. Поэтому мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов/ок, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека", - говорится в сообщении организаторов протеста.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году в Киеве две сотни человек прошли "Конопляным маршем свободы".

Ранее ученые доказали эффективность применения каннабиса в медицине.