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27 июня 2020, суббота, 18:23 117
Общество 2020-06-27T18:23:01+03:00
Українські Новини
Вчера в Украине госпитализировали 228 человек с коронавирусом

Вчера в Украине госпитализировали 228 человек с коронавирусом

Ольга Фандорина
Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

26 июня были госпитализированы 228 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Госпитализировано в учреждения здравоохранения 228 человек", - указано в сообщении.

Среди 948 человек, у которых 26 июня была подтверждена коронавирусная инфекция, 15 детей и 95 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 3 086 детей и 6 515 медработников.

Согласно сообщению, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 11 243 пациентам.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 386 больных коронавирусной инфекцией.

При этом по состоянию на утро 27 июня в больницах находятся 4 297 пациентов, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении за все время эпидемии оставались 30 822 пациента.

Среди выздоровевших 3 984 медработника.

Также 26 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 948 до 42 065, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 110 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 14,5%, количество новых летальных случаев увеличилось на 26,4%.

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