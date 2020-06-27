Вчера в Украине госпитализировали 228 человек с коронавирусом

26 июня были госпитализированы 228 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Госпитализировано в учреждения здравоохранения 228 человек", - указано в сообщении.

Среди 948 человек, у которых 26 июня была подтверждена коронавирусная инфекция, 15 детей и 95 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 3 086 детей и 6 515 медработников.

Согласно сообщению, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 11 243 пациентам.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 386 больных коронавирусной инфекцией.

При этом по состоянию на утро 27 июня в больницах находятся 4 297 пациентов, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении за все время эпидемии оставались 30 822 пациента.

Среди выздоровевших 3 984 медработника.

Также 26 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 948 до 42 065, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 110 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 14,5%, количество новых летальных случаев увеличилось на 26,4%.