"Киевгаз" ликвидировал угрозу взрыва в многоэтажке - хулиган перерезал шланг

Спустя неделю после взрыва дома на Позняках, сегодня ночью в Киеве житель одной из многоэтажек в Соломенском районе Киева перерезал газовый шланг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевгаза".

Так, сообщается, что 27 июня в 00:38 в аварийную газовую службу 104 в Киеве поступил звонок об угрозе взрыва газа.

"Сообщили, что житель дома по улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе открыл краны газовой плиты и угрожает взорвать дом. Так ночью в опасности оказались жители 50 квартир многоэтажки", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия специалисты зашли в квартиру, где выяснилось, что звонил отец мужчины, угрожавшего взорвать дом.

"Эмоционально неуравновешенный сын намеревался использовать для этого газ. Специалисты 104 обнаружили на кухне обрезанный шланг к газовой плите. Работники аварийной службы немедленно отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу взрыва", - отметили в сообщении.

Угрозу взрыва ликвидировал "Киевгаз". Фото: Киевгаз/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, в МВД назвали основную версию взрыва на Позняках.

Также полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве.