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  • В партии Шария заявили, что полиция прямым текстом предлагает не предпринимать попытки противодействия боевым отрядам "Нацкорпуса"
25 июня 2020, четверг, 21:36 808
Политика 2020-06-25T22:00:02+03:00
Українські Новини
В партии Шария заявили, что полиция прямым текстом предлагает не предпринимать попытки противодействия боевым

В партии Шария заявили, что полиция прямым текстом предлагает не предпринимать попытки противодействия боевым отрядам "Нацкорпуса"

Валерия Драгомирова
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij

После анонсированной "Национальным корпусом" "поездки в гости" силовой группы к местной ячейке партии Шария в Запорожье, с руководством партии связалось руководство запорожской полиции, предложив не предпринимать какие-либо меры по защите людей и партийных офисов. После отказа полиция организовала блокпосты, которые задержали на подъездах к Запорожью группы службы охраны партии Шария. При этом, боевые отряды "Нацкорпуса" беспрепятственно пропускали в город.

Об этом заявила в своем видеоблоге "За что президент нас убивает?" Ольга Шарий.

"Мне позвонила глава нашей ячейки в Запорожье и сказала, что со мной хочет поговорить представитель нацполиции. Этот представитель попросил меня, чтобы мы не свозили свою охрану, которую мы собирались свозить, для того, чтобы остановить нападение на ячейку… По моему с ним разговору я поняла и сказала ему это прямо, что вы просто хотите, чтобы нас не было. Вы хотите, чтобы мы не приходили, не приезжали, спрятались, пока они (Нацкорпус) придут и будут громить наш офис", - заявила она.

При этом из видео видно, что перед приездом отрядов "Нацкорпуса" перед зданием ячейки партии Шария выстроен заградительный кордон сотрудников Нацполиции.

О задержании "микроавтобусов с молодыми людьми" полицией под Запорожьем заявили и в самом "Национальном корпусе", конкретизировав, что речь идет о задержании активистов партии Шария. Здесь не уточнили, почему политическая сила сообщает вместо полиции о действиях полиции, а также откуда они располагают такой информацией. При этом в "Национальном корпусе" заявили о намерении провести в Запорожье "мирную акцию протеста".

Сегодня видеоблогер Анатолий Шарий опубликовал несколько видеоблогов, в которых сообщил о нападениях "Нацкорпуса" на офисы и активистов партии Шария в разных городах Украины. При этом он назвал "Национальный корпус" "террористической организацией" и обвинил в организации "заказа" лично парезидента Украины Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака.

 

Как сообщалось ранее, после того, как в Житомире и Черкассах избили представителей "Партии Шария", а Харькове неизвестные пытались убить сотрудника "Партии Шария", который вел колонну митингующих 17 июня в Киеве во время акции "Немой президент – не мой президент!". Об этом сообщил лидер партии Анатолий Шарий. Нападавшие избили активиста партии во дворе его дома бейсбольными битами. При этом, нападение состоялось сразу после того, как пострадавший подал заявление в полицию об угрозах его жизни со стороны местных координаторов "Нацкорпуса". 

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