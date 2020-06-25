Скандал с запугиванием Супрун: водителем "тайного" авто оказался экорейдер Куфтырев

На днях бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о попытке напугать ее. К попытки запугать Супрун оказался причастным скандально известный экорейдер, председатель комитета всеукраинской общественной организации (ОО) "Лига юристов Украины" Павел Куфтырев.

Об этом сообщил сайт "24 канала", ссылаясь на Facebook-страницу Супрун.

"Сегодня вечером возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихая телефон мне лицо. Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать", - написала она.

По ее словам, после этого мужчина побежал и спрятался в автомобиль, выехавший со стороны офиса председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Супрун также опубликовали фотографии авто и данного человека.

Позже активисты опознали автомобиль, на котором скрылся человек - транспортное средство принадлежит депутату от ОПЗЖ Суто Мамояну. "Этот автомобиль - Mercedes-Benz G 63 AMG - внесен в декларацию о доходах Мамояна за 2019 год", - сообщил активист и исполнительный директор организации ARC.ua Станислав Грещишин.

Теперь же стало известно, кто был за рулем автомобиля - этим человеком оказался экорейдер Павел Куфтырев. Именно он поручил своему охраннику подойти и напугать Супрун, а когда их начали фотографировать он подобрал своего подопечного и уехал.

Как известно, Куфтырев неоднократно становился героем журналистских расследований - его имя фигурирует во многих скандалах связанных с попытками рейдерских захватов. Средства массовой информации связывают его с группой "Приват" и Михаилом Киперманом.