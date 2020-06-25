Избран новый глава набсовета "Укрнефти"

Наблюдательный совет крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" возглавил директор по управлению дивизионом "Нефть" группы "Нефтегаз" Николай Гавриленко.

Об этом Українським Новинам сообщил источник на рынке.

"Сегодня прошло заседание набсовета и главой избран Гавриленко", - сообщил собеседник агентства.

Других подробностей он не сообщил.

10 июня 2020 года Гавриленко, как представитель "Нефтегаза" заменил в набсовете "Укрнефти" Юрия Витренко, который и был главой набсовета компании.

Как сообщали Українські Новини, Коболев прокомментировал увольнение Витренко.

Ранее "Нефтегаз" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты".