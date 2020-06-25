подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 17:27 1289
Экономика 2020-06-25T17:45:14+03:00
Українські Новини
Избран новый глава набсовета "Укрнефти"

Избран новый глава набсовета "Укрнефти"

Юрий Дощатов
Набсовет, Укрнефть, Николай Гавриленко
Укрнафта. Фото: 24
Укрнафта. Фото: 24

Наблюдательный совет крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" возглавил директор по управлению дивизионом "Нефть" группы "Нефтегаз" Николай Гавриленко.

Об этом Українським Новинам сообщил источник на рынке.

"Сегодня прошло заседание набсовета и главой избран Гавриленко", - сообщил собеседник агентства.

Других подробностей он не сообщил.

10 июня 2020 года Гавриленко, как представитель "Нефтегаза" заменил в набсовете "Укрнефти" Юрия Витренко, который и был главой набсовета компании.

Как сообщали Українські Новини, Коболев прокомментировал увольнение Витренко.

Ранее "Нефтегаз" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты".

Больше новостей о: Набсовет Укрнефть Николай Гавриленко

Депутаты хотят ввести новый налог на продажу и аренду недвижимости под видом риэлторского сбора
Еще одну область Украины может затопить: жителям посоветовали не ехать на отдых
Новости
Количество не соответствующих критериям ослабления карантина областей уменьшилось 17:55
Курс гривны на межбанке снижается второй день подряд 17:40
Еще одну область Украины может затопить: жителям посоветовали не ехать на отдых 17:38
Избран новый глава набсовета "Укрнефти" 17:27
Скандал с запугиванием Супрун: водителем "тайного" авто оказался экорейдер Куфтырев 17:23
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
В "Нацкорпусе" заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией, - СМИ 22:52
У должников коммуналки не будут отбирать квартиру. В Минрегионе развенчали мифы о новом законопроекте 05:45
больше новостей
Замминистра юстиции Малюськи Коломиец купила конфискованную и выставленную на аукцион собаку
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok