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  • Минэкономики отказалось вводить пошлину на дизтопливо и автогаз в пользу Коломойского
25 июня 2020, четверг, 11:37 1149
Экономика 2020-06-25T12:00:02+03:00
Українські Новини
Минэкономики отказалось вводить пошлину на дизтопливо и автогаз в пользу Коломойского

Минэкономики отказалось вводить пошлину на дизтопливо и автогаз в пользу Коломойского

Григорий Яковенко
Пошлина, Дизтопливо, Сжиженный газ, Игорь Коломойский, Министерство развития экономики
Дизтопливо (иллюстрация). Фото: ua.news
Дизтопливо (иллюстрация). Фото: ua.news

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) считает нецелесообразным введение пошлины в 8,46% на импортируемые из России дизельное топливо и сжиженный газ.

Об этом говорится в сообщении МКМТ, обнародованном в правительственной газете "Урядовий кур'єр" 25 июня, передают Українськi Новини.

"По результатам рассмотрения (жалобы "Укртатнафты", "Укрнефти" и "Укргаздобычи") комиссия установила, что приведенные в жалобе доводы не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации", - говорится в нем.

Также МКМТ прекратила антисубсидированную процедуру касательно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа происхождением из России.

Данное решение вступает в силу со дня доведения его до ведома компании "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область), крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" и государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча".

Как сообщали Українські Новини, ранее аграрии у Кабмина протестовали против повышения цен на продукты из-за пошлин на топливо.

Также автоперевозки могут подорожать из-за пошлины на дизтопливо.

 
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