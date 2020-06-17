Автоперевозки могут подорожать из-за пошлины на дизтопливо, – СМИ

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлением, что введение спецпошлины на российское дизельное топливо может привести к значительному повышению цен на отечественном рынке топлива и увеличению расходов его потребителей.

Об этом сообщило интернет-издание Главком, ссылаясь на соответствующее заявление ассоциации.

"Принятие такого решения существенно повлияет на конкурентоспособность украинских международных автомобильных перевозчиков. Каждый шаг подорожания дизтоплива увеличивает финансовую нагрузку на перевозчиков и уменьшает рентабельность перевозок, поскольку удельный вес топливно-смазочных материалов, а именно дизельного топлива, в себестоимости любой перевозки достигает почти половины", - говорится в обращении.

В Ассоциации также отметили, что повышение пошлин на дизтопливо, особенно в нынешних кризисных условиях, станет значительным ударом для автоперевозчиков и негативно повлияет на ценообразование не только в транспортной отрасли, но и промышленности, аграрном комплексе, сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и повысит стоимость товаров. Кроме того, они предупреждают, что это может спровоцировать сбои в обеспечении топливом.

Напомним, ранее директор центра "Психея" Сергей Сапегин заявил, что повышение акциза на сжиженный газ и введения пошлины на импортное дизельное топливо ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам. А политолог Петр Олещук считает, что это решение правительства приведет к росту цен не только на топливо, но и на другие продукты, что ударит по рейтингу Президента Владимира Зеленского.