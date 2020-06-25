Введение в Украине принципа "Болар" приведет к усилению конкуренции на фармрынке и снижению цен на лекарства

Введение в действие в Украине международного принципа "Болар" приведет к усилению конкуренции на фармацевтическом рынке и снижению цен на лекарства.

Об этом говорится в публикации «Как цены на лекарства "вылечат" Боларом» на сайте издания РБК.

В публикации говорится, что в декабре 2018 года правительство утвердило государственную стратегию по обеспечению населения лекарствами до 2025 года. Документ предусматривает введение "положения Болар" в украинское законодательство.

Соответствующий законопроект №2429 зарегистрирован в ноябре 2019 года, принят парламентом 2 июня как закон и отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому 10 июня.

"У главы государства есть 15 дней, чтобы подписать документ или вернуть его в парламент с рекомендованными правками. Этот срок истекает на этой неделе. Вряд ли глава государства готов выступить против инициативы, дающей хороший социальный, экономический и политический эффект", - отмечается в публикации

Согласно публикации, в соответствии с принятым парламентом нормативным актом разрешается ввозить патентированные лекарства для исследований и разработки на их основе генериков в рамках процесса государственной регистрации. Это позволит значительно ускорить вывод на рынок доступных аналогов. Закон так же можно рассматривать как поддержку отечественной промышленности и стимул для инвестирования в разработку лекарств.

"Вводится в действие международный принцип "Болар", что предоставляет производителям генерических лекарств возможность заниматься разработкой и регистрацией лекарственных средств до окончания срока действия патента на оригинальный препарат. Таким образом, генерические лекарства, которые в несколько раз дешевле оригинальных препаратов, могут выходить на рынок на 2-3 года быстрее”, - пояснила исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Катерина Глазкова.

По ее словам, пока украинские производители могут начинать разработку генерика только в тот момент, когда действие патентной охраны исчерпано, и когда аналогичные генерические препараты американских или европейских, даже индийских производителей уже выпускаются на рынок.

"Сейчас особенно важно увеличение инвестиций в отечественное производство лекарств и устранения искусственных барьеров, реальная гармонизация с мировыми и европейскими практиками", - подчеркнула Катерина Глазкова.

По мнению Дмитрия Таранчука, директора по правовому обеспечению АО "Фармак", в случае принятия закона усилится конкуренция на рынке, а значит и упадут цены на лекарства.

"Лекарственные препараты-генерики при своей терапевтической эквивалентности стоят в разы дешевле, чем оригинальные лекарственные средства. И с выходом на рынок генерика цена на оригинальный препарат значительно снижается за счет ценовой конкуренции и прекращения монополии на рынке, от чего выигрывает как потребитель, так и государство", - сказал он.

По его словам, "это удар по так называемой искусственной монополии, когда блокируют разработку и исследования генерика во время действия патента".

"Нередки ситуации, когда патент заканчивает свое действие, а регистрации препарата-генерика нет, поскольку генеричная компания еще проводит необходимые исследования или проходит регистрационные процедуры. После вступления в силу закона такие случаи станут исключением из правил", - пояснил Таранчук.

В публикации отмечается, что по оценке участников рынка, объем реализации лекарств, защищенных патентом в Украине, оценивается от 2,5 млрд до 5 млрд грн в год. По самым скромным прогнозам, экономия затрат украинцев на медикаменты благодаря быстрому поступлению в продажу генериков составит минимум 2,5 млрд грн. Согласно мировой практике, генерик стоит на 70-80% дешевле оригинального препарата.

Как сообщали Українські Новини, переход к мировой практике при регистрации генериков в Украине приведет к снижению их стоимости на 20-30%.