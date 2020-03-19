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  • Переход к мировой практике при регистрации генериков в Украине приведет к снижению их стоимости на 20-30%
19 марта 2020, четверг, 13:04 21
Медицина 2020-03-19T13:17:24+02:00
Українські Новини
Переход к мировой практике при регистрации генериков в Украине приведет к снижению их стоимости на 20-30%

Переход к мировой практике при регистрации генериков в Украине приведет к снижению их стоимости на 20-30%

Александр Дмитриенко
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

Переход к мировой практике при регистрации генериков в Украине приведет к снижению их стоимости на 20-30% 

Об этом говорится в статье "Экспортные горизонты для украинских лекарств" на сайте издания "Экономическая правда".

В статье говорится, что сейчас остро стоит вопрос перехода к практике, которая используется в ЕС и США - "принципу Болар".

"Это позволит украинским производителям начинать разработку и регистрацию генериков до окончания срока действия патента на оригинальный препарат и выпускать продукт на внутренний и международные рынки сразу после окончания срока патентной защиты. Это будет стимулировать развитие производства и экспорта", - заявил партнер ЮК "Правовой альянс" Дмитрий Алешко.

По данным ассоциации "Производители лекарств Украины", "принцип Болар" внедрен в законодательство США, Канады, ЕС.

Он позволяет конкурировать на рынке лекарств и своевременно выходить на рынок препараты-генерики без нарушения прав интеллектуальной собственности на оригинальные лекарства.

В статье отмечается, что внедрение "принципа Болар" будет способствовать своевременному выходу на рынок доступных препаратов-генериков и увеличению инвестиций в разработку генерических препаратов.

При этом потребители будут экономить 20-30% стоимости продукта.

"Это изменит конкурентную позицию отечественных производителей в отношении производителей из стран, где такая поправка существует, что увеличит экспортный потенциал страны. Ускорение выхода отечественных генериков увеличит доступ пациентов к современным инновационным лекарственным средствам", - прокомментировал президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий.

По его словам, введение "принципа Болар" положительно повлияет на расширение номенклатуры отечественными предприятиями. Такое изменение позволит проводить работы по исследованию и подготовке к процессу регистрации продукта, что позволит выходить с генерическими препаратами сразу после окончания патента.

При этом появится возможность выводить генерические копии на год-два раньше.

Как сообщали Українські Новини, крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) рассчитывает на переход к мировой практике при регистрации генериков в Украине.

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