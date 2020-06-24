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  • Радикал Корчинский облил водой атошника-представителя ЛГБТ в прямом эфире
24 июня 2020, среда, 19:29 1531
Политика 2020-06-24T19:29:35+03:00
Українські Новини
Радикал Корчинский облил водой атошника-представителя ЛГБТ в прямом эфире

Радикал Корчинский облил водой атошника-представителя ЛГБТ в прямом эфире

Надежда Комендантова
АТО, Прямой эфир, ЛГБТ, Дмитрий Корчинский

Лидер радикальной группы "Братство" Дмитрий Корчинский облил водой участника АТО, главу объединения ЛГБТ военных, ветеранов и волонтеров Виктора Пилипенко, который уже несколько лет не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Инцидент произошел в прямом эфире телеканала "Апостроф ТВ", пишет "Страна".

В телепрограмме речь шла о возможности легализации нетрадиционной сексуальной ориентации в Украине. Корчинский категорически не поддерживает эту инициативу. Ведущая спросила, облегчило бы ситуацию с ЛГБТ-сообществом в стране открытое заявление кого-то из публичных личностей о своей принадлежности к секс-меньшинствам.

"Вообще нормально, когда в обществе могут жить открыто. К сожалению, в Украине с этим ситуация значительно сложнее, и людям тяжело делать каминг-ауты… Получишь по морде или появится вот такое пустое место, которое будет на этом делать капитал", - указывая рукой на Корчинского ответил Пилипенко.

В свою очередь, Корчинский схватил стакан воды и плеснул содержимым в лицо Пилипенко. Затем лидер радикалов замахнулся на представителя ЛГБТ. Но ведущей удалось развести конфликтующие стороны на свои места в студии.

"Ты - пустое место, запомни… Пустое место… Этот человек провоцирует, чтобы я ушел. Но меня радует, что тебя это так зацепило… Балабол", – сказал Пилипенко, обращаясь к Корчинскому.

Ведущая призывала стороны к компромиссу.

Ранее Українські Новини сообщали, что накануне 22 июня Родину-мать в Киеве нарядили в ЛГБТ-символику.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что не разделяет европейских ценностей, о которых говорит ЛГБТ-сообщество. 

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