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  • 3 депутата предлагают Раде ввести штрафы за большую задолженность за комуслуги в 20-50%
22 июня 2020, понедельник, 08:37 418
Политика 2020-06-22T11:00:03+03:00
Українські Новини
3 депутата предлагают Раде ввести штрафы за большую задолженность за комуслуги в 20-50%

3 депутата предлагают Раде ввести штрафы за большую задолженность за комуслуги в 20-50%

Анна Рудык
Коммуналка
Коммуналка

3 депутата предлагают Верховной Раде предусмотреть введение штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги, размер которых превышает платежи за год, в размере 20-50%.

Соответствующий законопроект № 3613 был зарегистрирован в парламенте 9 июня, передают Українськi Новини.

При наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, совокупный размер которой превышает сумму платежей за год, предусмотрено наложение на потребителя штрафа в размере 20% от задолженности, при превышении суммы платежей за 2 года - в размере 30% от задолженности, при превышении суммы платежей за 3 года - в размере 50% от задолженности.

Таким образом, должники за комуслуги приравниваются к должникам за алименты.

Согласно действующему законодательству, за несвоевременную уплату комуслуг предусматривается пеня не более 0,01% от задолженности за день просрочки.

Как сообщалось, также авторы предлагают запретить должникам за комуслуги, также, как и "алиментщикам" ,выезд за границу, ограничивать их права по вождению транспортных средств, права пользования огнестельным оружием и права охоты.

Данные санкции могут ожидать тех жильцов с задолженностями, которые не согласятся на ее реструктуризацию с 1 октября.

Авторы законопроекта - депутаты фракции "Слуга народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев, Анатолий Костюх.

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