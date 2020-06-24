Комментировать размеры гонораров адвокатов – не дело главы Верховного суда, - нардеп Власенко

Депутат Верховной Рады Сергей Власенко считает, что глава Верховного суда Валентина Данишевская не должна вмешиваться в вопросы зарплат и гонораров адвокатов, а также не должна комментировать необходимость увеличения количества обвинительных приговоров.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я не слышал заявления (Данишевской), но если она так сказала, то, мне кажется, что глава Верховного суда не должна была так высказываться. Это не ее вопрос - говорить о том, сколько должно быть обвинительных приговоров. Это же не плановая экономика. Единственное, о чем могла бы говорить глава Верховного суда, это о качестве работы обвинения и защиты. Об этом она может говорить. Это ее право. Но, говорить, сколько нужно обвинительных приговоров…это свидетельствует о ее предвзятости и заангажированности", - сказал Власенко.

Власенко также добавил, что количество обвинительных приговоров в Украине всегда было высоким. Но даже не смотря на это, качество подготовки обвинения к судебным разбирательствам оставляет желать лучшего.

"То есть, у нас всегда была тенденция полицейского государства. Но, если мы говорим о том, от чего зависит такое количество, то это зависит от закона и качества работы обвинения и защиты. Мы должны сделать все, чтобы обвинение было качественным, потому что очень часто обвинение идет в суд, зная, что у него нет позиции", - отметил нардеп.

Он также раскритиковал главу Верховного суда за то, что она комментирует вопросы зарплаты адвокатов в условиях рыночной экономики.

"И тем более нельзя влезать в вопросы заработной платы или гонораров адвокатов. Это, извините, не ваше дело. Адвокаты, в отличие от судей, не получают деньги из государственного бюджета. Очень странно это звучит от судьи Верховного суда, у которой зарплата измеряется сотнями тысяч гривен… Если есть договорные отношения между адвокатом и его клиентом, то это их вопросы. Кто кому сколько платит и считать чужие деньги – последнее дело. Если они носят частный характер, а не государственный", - подчеркнул Власенко.

Как сообщали Українські Новини, совет адвокатов требует от главы Верховного суда Данишевской подать в отставку из-за последних заявлений.

Данишевская считает адвокатов препятствием для получения обвинительных приговоров.