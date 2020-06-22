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22 июня 2020, понедельник, 19:27 48
Судебная власть 2020-06-22T19:28:14+03:00
Українські Новини
Совет адвокатов требует от главы Верховного суда Данишевской подать в отставку из-за последних заявлений

Совет адвокатов требует от главы Верховного суда Данишевской подать в отставку из-за последних заявлений

Ольга Фандорина
Верховный Суд, НААУ, Валентина Данишевская, Совет адвокатов Украины
Валентина Данишевская. Фото: Верховний Суд/Facebook
Валентина Данишевская. Фото: Верховний Суд/Facebook

Совет адвокатов Украины призвала председателя Верховного суда Валентину Данишевскую подать в отставку, или опровергнуть свои высказывания о "невозможности обеспечения обвинительных приговоров" Верховным судом, пока "адвокатура будет сильнее прокуратуре", а также "традиций адвокатам не платить и экономить на их услугах".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Совет адвокатов во время онлайн-заседание 18 июня обсудила публичную позицию Данишевской и обратила внимание на то, что председатель Верховного Суда всегда воспринимается как лицо, возглавляющее высшую судебную инстанцию ​​страны. Поэтому ее официальная позиция воспринимается и гражданским обществом, и судьями, и юристами как ориентир в деятельности всей судебной системы.

Поскольку согласно конституционных принципов и функций суды не "обеспечивают обвинительных приговоров", позиция Данишевской нарушает конституционные стандарты защиты прав человека и принципы судопроизводства. "Провозглашенная выше позиция Валентины Данишевской, несмотря на статус его должности в судебной системе, фактически дает сигнал о картбланш на вынесение судами обвинительных приговоров", - отмечают в РАУ.

По мнению адвокатского сообщества, это может привести к обесцениванию всего объема конституционных прав и свобод человека, презумпции невиновности, законности судебных решений, независимости судебной власти, конституционной роли адвокатуры как защитника прав граждан.

Также недопустимым для адвокатуры позиция Валентины Данишевской по расходам на правовую помощь. "На фоне того, что адвокаты, как судьи и прокуроры, являются участниками одних и тех же судебных процессов, имеют одинаковые профессиональные знания и тратят тот же объем времени и даже больше, позиция Валентины Данишевской об экономии на услугах адвокатов при 5 млн. Грн. ее собственного дохода по 2019 вызывает возмущение адвокатов ", - отмечает РАУ.

Учитывая все это, Совет обратилась к председателю ВС Валентины Данишевской с требованием опровергнуть озвученную им позицию как недопустимую в демократическом правовом государстве или подать в отставку. РАУ также решила направить соответствующие обращения к Пленуму ВС, Совета судей Украины, Высший совет правосудия, Ассоциации европейских судей о уклоны до репрессивного правосудия в официальной риторике главы реформированного Верховного суда.

Как сообщали Українські Новини, Данишевская считает адвокатов препятствием для получения обвинительных приговоров.

Ранее НАБУ отказалось расследовать возможный захват власти главой ВС Данишевской.

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