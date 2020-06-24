Производители минудобрений подадут апелляцию на решение МКМТ об отказе от введения спецмер на импорт

В то время как рабочие химпредприятий попросили у Зеленского недопущения сокращения рабочих мест в отрасли, Союз химиков Украины заявляет, что украинские производители минеральных удобрений намерены подать апелляцию на решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), согласно которому Украина не вводит специальные меры на импорт в Украину азотных и фосфорных минудобрений. Об этом говорится в заявлении союза, передают Українськi Новини. "В данный момент украинские производители готовят всю необходимую юридическую базу для подачи апелляции на это решение МКМТ", - сказано в нем. Союз считает, что данный шаг противоречит декларациям и заявлениям правительства о необходимости защиты интересов отечественного товаропроизводителя. Согласно сообщению, Кабинет Министров этим решением показал, что руководствуется интересами зарубежных компаний и крупных трейдеров. Союз отметил, что для украинских аграриев в среднесрочной перспективе это принесет немало проблем. "Сначала зарубежные производители через демпинг ослабят позиции украинской химической отрасли, а потом, оставшись без конкуренции, начнут диктовать на украинском рынке свои условия и цены. Отказ от защиты и поддержки национального химпрома - это прямой путь к повышению цены на минеральные удобрения для украинского АПК", - прокомментировал союз. Как сообщали Українськi Новини, МКМТ завершила специальное расследование по импорту в Украину азотных и фосфорных минеральных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта, решив не применять специальные меры.