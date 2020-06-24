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  • Производители минудобрений подадут апелляцию на решение МКМТ об отказе от введения спецмер на импорт
24 июня 2020, среда, 15:41 840
Экономика 2020-06-24T16:00:01+03:00
Українські Новини
Производители минудобрений подадут апелляцию на решение МКМТ об отказе от введения спецмер на импорт

Производители минудобрений подадут апелляцию на решение МКМТ об отказе от введения спецмер на импорт

Елена Литвин
Минудобрения, Союз химиков Украины, МКМТ, квоты на импорт, Импорт минудобрений
Минеральные удобрения Фото: Пенза-пресс
Минеральные удобрения Фото: Пенза-пресс

В то время как рабочие химпредприятий попросили у Зеленского недопущения сокращения рабочих мест в отрасли, Союз химиков Украины заявляет, что украинские производители минеральных удобрений намерены подать апелляцию на решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), согласно которому Украина не вводит специальные меры на импорт в Украину азотных и фосфорных минудобрений.

Об этом говорится в заявлении союза, передают Українськi Новини.

"В данный момент украинские производители готовят всю необходимую юридическую базу для подачи апелляции на это решение МКМТ", - сказано в нем.

Союз считает, что данный шаг противоречит декларациям и заявлениям правительства о необходимости защиты интересов отечественного товаропроизводителя.

Согласно сообщению, Кабинет Министров этим решением показал, что руководствуется интересами зарубежных компаний и крупных трейдеров.

Союз отметил, что для украинских аграриев в среднесрочной перспективе это принесет немало проблем.

"Сначала зарубежные производители через демпинг ослабят позиции украинской химической отрасли, а потом, оставшись без конкуренции, начнут диктовать на украинском рынке свои условия и цены. Отказ от защиты и поддержки национального химпрома - это прямой путь к повышению цены на минеральные удобрения для украинского АПК", - прокомментировал союз.

Как сообщали Українськi Новини, МКМТ завершила специальное расследование по импорту в Украину азотных и фосфорных минеральных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта, решив не применять специальные меры.

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